 Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 25.03.2022

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Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022)

Те, кому удалось покинуть Мариуполь, рассказывают о жизни в городе, о том, где можно было достать еду и как они уезжали из города.

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