Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022)

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Те, кому удалось покинуть Мариуполь, рассказывают о жизни в городе, о том, где можно было достать еду и как они уезжали из города.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями 25 марта.
Разрушенные дома, погибшие и раненые в Киеве, эвакуация из Мариуполя, Львов после обстрела, королева Нидерландов запускает сайт для беженцев, в Колумбии шьют бронежилеты для Украины.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 марта.
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