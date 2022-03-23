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Мариуполь - ад на земле: рассказы горожан, которым удалось покинуть город (25.03.2022)

Те, кому удалось покинуть Мариуполь, рассказывают о жизни в городе, о том, где можно было достать еду и как они уезжали из города.