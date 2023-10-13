Марина Овсянникова: Госпитализация не связана с отравлением

Экс-сотрудница Первого канала, заочно приговоренная в РФ к 8,5 года колонии, накануне попала в больницу в Париже. По словам самой Марины Овсянниковой, в ее крови не обнаружено токсичных веществ.

Экс-сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова, в прямом эфире выступившая против вторжения в Украину, сообщила, что ее госпитализация в Париже не связана с отравлением. Об этом она написала в своем Telegram-канале в пятницу, 13 октября.

Накануне о попадании Овсянниковой в больницу со ссылкой на источники сообщило агентство AFP. При этом собеседники агентства рассказали, что на дверной ручке следствие обнаружило "некий порошок", а журналистка якобы сама предположила, что "была отравлена россиянами".

По словам Овсянниковой, она действительно попала в больницу и не общалась с журналистами, поскольку не планировала рассказывать об этом. "Единственное, что могу сказать, никакого "белого порошка", как об этом сообщает неизвестный источник, а следом многие уважаемые издания, на ручке двери не было", - написала Овсянникова.

"Путинская Россия ассоциируется с войной и отравлениями"

"Я почувствовала себя плохо на улице. Мне вызвали врача. Ухудшение моего состояния произошло настолько внезапно, что французская полиция решила провести расследование. В этом нет ничего удивительного, поскольку путинская Россия давно уже ассоциируется с войной и отравлениями политиков и журналистов", - описала события Овсянникова, добавив, что ей гораздо лучше, большая часть результатов анализов готова и в крови не обнаружено токсичных веществ. "Речь не идет об отравлении", - подчеркнула она.

Заочный приговор Овсянниковой по делу о "фейках" про армию РФ

В начале октября Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к 8,5 года колонии общего режима, признав ее виновной по делу о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти.

Уголовное дело против журналистки было заведено летом 2022 года из-за одиночного пикета на Софийской набережной напротив Кремля, на который она вышла с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил женщине в качестве меры пресечения домашний арест, однако она сбежала из-под него вместе с 11-летней дочерью, уехала из России и была объявлена в розыск.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, записав перед этим видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем журналистку штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в Facebook.

Смотрите также: