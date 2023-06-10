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"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

"Манчестер Сити" обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0 и впервые стал победителем Лиги чемпионов.

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"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионовФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Британский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл итальянский "Интер" со счетом 1:0 и впервые стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Финальный матч турнира проходил в Стамбуле в субботу, 10 июня.

Единственный гол на 68-й минуте забил Родриго Эрнандес. До этого команда играла в Лиге чемпионов один раз - в 2021 году, уступив тогда английскому "Челси". В этом сезоне "Манчестер Сити" также выиграл английскую Премьер-лигу и Кубок Англии. Таким образом, он стал первым в XXI веке британским клубом, которому удался "золотой хет-трик" или требл - победа сразу в трех соревнованиях.

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