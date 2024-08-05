"Мама, воздушная тревога!". В ФРГ лечат детей из "Охматдета"

Десять детей из Украины, которые лечились в "Охматдете", были эвакуированы в Германию после российского ракетного удара России по крупнейшей детской больнице Украины 8 июля. Один из них - двухлетний Дмитро Галак из Умани. Мальчик уже начал курс лечения от рака в Мюнхене. Его семья возлагает большие надежды на терапию. DW посетила ребенка, который вместе со своей мамой находится в детском лечебном центре клиники Мюнхен-Швабинг.

"Взрыв на Лукьяновке предупредил об опасности"

Детская больница "Охматдет" после российского ракетного удара 8 июля 2024 года Фото: privat

У маленького Дмитро диагностировали острый лейкоз в июне этого года. Мальчика сразу начали лечить в киевской детской больнице "Охматдет". "Была возможность лечение начать за рубежом, но мы сознательно выбрали "Охматдет", потому что считаем, что это заведение предоставляет лечение европейского уровня", - рассказывает мама мальчика Оксана Галак.

На момент удара российской ракеты по детской больнице в Киеве Оксана с Дмитро находилась на кухне здания на втором этаже. Женщина вспоминает, что переместиться туда из палаты их заставил взрыв, который сначала раздался в районе Лукьяновки.

В тот день в результате попадания российской ракеты в "Охматдет" погибли двое взрослых, в том числе врач. Более 30 человек, включая восемь детей, получили ранения. В больнице был полностью разрушен корпус токсикологического отделения, где проводился гемодиализ, а также проходили лечение пациенты до и после трансплантации. Повреждения получили еще четыре корпуса, существенные - корпус кардиологического центра.

Эвакуация за границу

Оксана Галак с Дмитро в эвакуационном автобусе перед выездом в Германию Фото: DW

Через девять дней после удара Дмитро и Оксана выехали из Украины в рамках международной эвакуационной миссии. Дома остался муж Оксаны и двое старших сыновей.

Всего в клиники Германии было доставлено 10 тяжелобольных детей. Маленьких пациентов транспортировали из Украины специально оборудованными автобусами. Сначала - в Польшу. Оттуда - норвежским эвакуационным самолетом в Германию, а дальше - в разные города на юге и западе ФРГ. В дороге детей с родителями сопровождали медики. Во время путешествия приходилось соблюдать крайне строгие правила, ведь речь шла о пациентах с ослабленным иммунитетом.

Лечение в Германии

И вот уже две недели Дмитро - пациент онкологического отделения детского лечебного центра клиники Мюнхен-Швабинг. Мама и сын живут в квартире рядом с больницей, вместе с еще одной семьей из Украины. Это жилье временное, пока им найдут квартиру для постоянного проживания.

Семья довольна условиями и готовностью местных врачей помочь. "Нас приняли очень хорошо, здесь очень приветливый персонал, они очень проникаются нашей ситуацией, понимают, что мы вынуждены были пережить такие сложные моменты", - говорит женщина.

Главный корпус больницы Мюнхен-Швабинг, где в детском центре лечится 2-летний Дмитро из Украины Фото: Anna Savchuk/DW

"У пациента положительный прогноз"

Оксана верит, что лечение в Германии поможет сыну выздороветь. "Врачи делают все обследования, которые нужны. Они действительно все проверяют, но они делают это параллельно с лечением", - говорит мама мальчика, но добавляет, что болезнь не так легко поддается лечению.

Немецкие врачи говорят, что шансы у маленького пациента высокие. "В целом он имеет положительный прогноз при его заболевании, если сейчас удастся хорошо провести терапию", - говорит главный врач-онколог детского центра клиники Мюнхен-Швабинг Ирене Тайхерт фон Люттихау (Irene Teichert von Lüttichau). Она отмечает, что оперативно эвакуировать мальчика, безусловно, было "правильным решением".



Дмитро - не первый пострадавший от войны пациент из Украины, которого приняла эта клиника после февраля 2022 года. По словам Тайхерт фон Люттихау, отделение онкологии детской клиники при необходимости готово принять еще детей, пострадавших в результате удара по киевской больнице.

Главный врач-онколог детского лечебного центра клиники Мюнхен-Швабинг Ирене Тейхерт фон Люттихау Фото: Anna Savchuk/DW

"Мама, воздушная тревога"

Оксана с Дмитро в палате детской клиники Мюнхен-Швабинг Фото: Anna Savchuk/DW

Несмотря на хорошие условия, мать с сыном все еще привыкают к новому месту. "Я до сих пор не могу расслабиться в плане воздушных тревог. У меня эта такая привычка организованности, что должны быть наготове все основные вещи, которые надо быстро подхватить: документы, какая-то водичка...", - делится с DW Оксана.



Жизнь в условиях войны в Украине, когда постоянно звучат воздушные тревоги, наложила свой отпечаток и на мальчика. "Когда у нас была возможность немножко выходить на улицу, и где-то какой-то звук чем-то похож на воздушную тревогу, он сразу говорит: "Мама, воздушная тревога!", - рассказывает Оксана. По ее словам, двухлетний Дмитро также боится гражданских самолетов, пролетающих над Мюнхеном. А еще мальчик скучает по дому: "Сегодня он впервые сказал, когда проснулся: "Мама, я хочу туда, где ракета все поломала".

Свой третий день рождения мальчик будет встречать здесь. Ведь на лечении в Германии Дмитро придется провести от шести месяцев до нескольких лет. Точный срок будет зависеть от течения терапии, здоровья Дмитро и планов семьи. "Я мечтаю о том дне, когда мне скажут, что вы абсолютно здоровы, и наши родные будут встречать нас в Украине", - надеется мама мальчика.

Дети из "Охматдета" лечатся в Германии, Австрии и Швейцарии

Германия пообещала выделить более 10 миллионов евро на реконструкцию киевской больницы больницы "Охматдет" и взяла на себя обязательства принять часть пострадавших детей. Эвакуация происходит в рамках механизма гражданской защиты ЕС.

По словам координатора программы Medevac МОЗ Украины Армана Качаряна, заявки на медицинскую эвакуацию за границу подали 27 семей, 6 из которых родители отозвали. "К счастью, нам не пришлось эвакуировать всех детей из "Охматдета", мы сможем обеспечить их необходимой медицинской помощью в Украине", - говорит Качарян.

По состоянию на начало августа из Украины эвакуировали 17 детей, которые лечились в "Охматдете": 10 - в Германию, пятерых - в Австрию, двух - в Швейцарию. Среди эвакуированных преимущественно дети с онкологическими заболеваниями, а также несколько детей с врожденными пороками и редкими заболеваниями. В целом же в рамках механизма гражданской защиты ЕС Германия приняла уже почти 1150 пациентов из Украины, из них 790 военных и около 320 гражданских пациентов.