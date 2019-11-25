 ″Маленькая Венеция″ в осеннем Бамберге (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 01.11.2020

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По Германии

"Маленькая Венеция" в осеннем Бамберге (фото)

Баварский город Бамберг входит в число самых популярных туристических направлений в Германии, но сейчас здесь из-за пандемии очень немноголюдно.

Бамберг

Бамберг • Про этот уютный и живописный баварский город, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали подробно в серии Всемирное наследие: Бамберг.  Так здешний рыбацкий квартал с живописными фахверковыми зданиями, прозванный "Маленькой Венецией" (Klein-Venedig), выглядел в конце нынешнего октября. Ниже - еще несколько осенних фотографий из "Франконского Рима"

Бамбергский собор - объект Всемирного наследия

Бамбергский собор - объект Всемирного наследия

Маленький музыкант и покрасневшие листья винограда

Маленький музыкант и покрасневшие листья винограда

Смотрите также: 

  • Бамбрег

    Прогулки по Бамбергу - I

    Первое письменное упоминание Бамберга датировано 902 годом. В Средние века этот город даже называли "Немецким Римом".

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    Сегодня достопримечательности Бамберга включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    Памятник основательнице города, святой Кунигунде Люксембургской (ок. 980 - 1033 или 1039) на мосту через Регниц.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    Супруг святой Кунигунды, император Священной Римской империи германской нации Генрих II (973-1024).

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    В список Всемирного наследия ЮНЕСКО в Бамберге включено около 1200 объектов.

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    Прогулки по Бамбергу - I

    О важнейших из них мы расскажем более подробно в следующих репортажах - например, о Бамбергском соборе, башня которого видна на этой фотографии.

  • Бамберге

    Прогулки по Бамбергу - I

    Пока же просто прогуляемся по живописным улочкам этого небольшого баварского города, в который, согласно гостиничной статистике, ежегодно приезжают более 300 тысяч туристов.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    Этот живописный квартал на берегу реки называют "Бамбергской Венецией".

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    На одной из площадей гостей Бамберга поджидает настоящий кот Мурр, которого держит в руках автор его "Житейских воззрений" Эрнст Теодор Амадей Гофман. Рядом находится дом, в котором жил этот знаменитый немецкий писатель-романтик.

  • Бамберг

    Прогулки по Бамбергу - I

    Герб здешних князей-епископов в свое время украшал Бамбергский лев. Этот до сих пор приветствует гостей города около церкви Святого Мартина, построенной в стиле франконского барокко в конце XVII века.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Всемирное наследие: Бамберг

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Оба когда-то называли "Римом" - соответственно, "франконским" и "третьим".  

Всемирное наследие в Германии

Путеводитель DW по памятникам Всемирного культурного и природного наследия в Германии.  

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Баварский Бамберг страдает из-за отсутствия туристов  

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