"Маленькая Венеция" в осеннем Бамберге (фото)

Бамберг • Про этот уютный и живописный баварский город, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали подробно в серии Всемирное наследие: Бамберг. Так здешний рыбацкий квартал с живописными фахверковыми зданиями, прозванный "Маленькой Венецией" (Klein-Venedig), выглядел в конце нынешнего октября. Ниже - еще несколько осенних фотографий из "Франконского Рима".
Бамбергский собор - объект Всемирного наследия
Маленький музыкант и покрасневшие листья винограда
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Автор: Максим Нелюбин