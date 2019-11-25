"Маленькая Венеция" в осеннем Бамберге (фото)

Бамберг • Про этот уютный и живописный баварский город, достопримечательности которого включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы уже рассказывали подробно в серии Всемирное наследие: Бамберг. Так здешний рыбацкий квартал с живописными фахверковыми зданиями, прозванный "Маленькой Венецией" (Klein-Venedig), выглядел в конце нынешнего октября. Ниже - еще несколько осенних фотографий из "Франконского Рима".

Бамбергский собор - объект Всемирного наследия

Маленький музыкант и покрасневшие листья винограда

Смотрите также: