Киев: ВСУ успешно наступают на нескольких направлениях

На 479-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 17 июня (время московское).

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Еврейская конфедерация Украины (ЕКУ) ответила на слова российского президента Владимира Путина, назвавшего Владимира Зеленского "позором нации, который покрывает неонацизм". В заявлении конфедерации , напротив, Зеленский называется "лидером, который показал пример мужества своему народу и всему миру," и "героем не только еврейского народа, но и всей политической украинской нации". Опровергая обвинения Путина в том, что Зеленский "покрывает неонацизм", ЕКУ утверждает, что "в современной Украине неонацизма нет", тем более, на государственном уровне, а бытовой антисемитизм, "и без того один из самых низких в Европе", после 24 февраля 2022 года в Украине практически не наблюдается. "В своем недавнем исследовании Антидиффамационная лига прямо связала это с авторитетом Владимира Зеленского, возглавившего всю нацию, в том числе евреев, в борьбе с российской агрессией", - подчеркивается в документе.

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Служба безопасности Украины заявила, что собрала масштабную доказательную базу о коррупционной деятельности бывшего замминистра обороны и экс-руководителя департамента государственных закупок того же ведомства. Их имена в сообщении ведомства не называются. По данным СБУ, чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупки бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, находящихся на фронте. Ущерб госбюджету Украины оценивается в более 1 млрд грн.

Утверждается, что в начале марта 2022 года подозреваемые осуществили закупку почти 3 тыс. бронежилетов на более 130 млн грн, присвоив более 100 млн грн из этой суммы.

Оба злоумышленника уже находятся под стражей по подозрению в похожих преступлениях, указывает СБУ, отмечая, что им объявлено о подозрении по статьям УК о присвоение или растрата имущества и о препятствовании деятельности ВСУ.

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ВСУ "продолжают вести как наступательные, так и оборонительные действия", написала в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, на юге украинская армия активно наступает на нескольких направлениях сразу, и практически везде "имеет тактический успех". "Постепенно продвигаемся вперед. На данный момент, до двух километров на каждом направлении", - заявила Маляр.

По ее словам, на Лиманском направлении украинская армия обороняется, при этом "ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться”. На Бахмутском направлении украинские войска "проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту", сообщила Маляр. Россия, между тем, перебрасывает под Бахмут дополнительные силы, добавила она.

Замминистра обороны также подчеркнула, что ВСУ "действуют в условиях превосходства врага в авиации и артиллерии".

Хроника событий 16 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 июня 00.00 - 13.59 >>>

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