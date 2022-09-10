Макрон вновь призвал к выводу войск РФ из района ЗАЭС

На 199-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы,10 сентября (время московское).

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Управление гражданской авиации Молдовы запретило авиакомпании Air Moldova возобновлять полеты между Кишиневом и Москвой. Ведомство ссылается на директиву, согласно которой национальным перевозчикам запрещается выполнение воздушных операций в воздушном пространстве РФ. Накануне Air Moldova сообщила, что возобновит рейсы в Москву с 1 октября после их приостановки в феврале.

++19.00++

Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) с требованием не допустить проведения товарищеского матча между командами России и Боснии и Герцеговины. "Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА, - говорится в письме УАФ, которое ассоциация приводит на своем сайте . - В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны. Просим пересмотреть решение, которое наносит ущерб имиджу вашей страны и отношениям между нашими ассоциациями". Как отмечается, УАФ также направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины, в котором "объяснила недопустимость проведения такого матча". Встреча сборной России со сборной Боснии и Герцеговины должна состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

++18.35++

Генштаб ВСУ в вечерней сводке не сообщил, под чьим контролем находятся Купянск и Изюм в Харьковской области, указав лишь, что освобождение населенных пунктов продолжается. "По соображениям безопасности наших военнослужащих, официальная информация будет предоставлена впоследствии", - объяснило ведомство.

Минобороны России признало отступление от Балаклеи и Изюма

++18.10++

Министерство обороны РФ подтвердило отступление российских войск в Харьковской области. В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что "в течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск" на территорию самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Данный маневр, названный в сообщении перегруппировкой войск, объясняется необходимостью нарастить усилия на Донецком направлении.

++17.40++

Оккупационные "власти" Волчанского района Харьковской области сообщают о наступлении украинских войск на Волчанск и мощном обстреле города. В Telegram-канале "военно-гражданской администрации" региона говорится, что в городе зафиксировали не менее семи "прилетов", одна ракета попала в жилой дом. О возможных жертвах информации нет. По данным местных "властей", ВСУ наступают на Волчанск со стороны поселка Хотомля. ВС РФ "временно оставляют" Волчанск, добавила оккупационная "администрация".

++17.20++

Украинские военные находятся в окрестностях Лисичанска Луганской области, заявил глава региональной военной администрации Сергей Гайдай изданию "Суспільне". Чиновник не предоставил никаких подробностей.

В то же время в своем Telegram-канале Гайдай намекнул на скорую деоккупацию Лисичанска. "Лисичанск. Замечательный украинский город! Ох и работы по восстановлению", - написал он.

++16.55++

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой украинского государства Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Елисейского дворца . Лидеры обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, которая "по-прежнему вызывает серьезную озабоченность" и выразили свою поддержку работе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говорится в сообщении. Они потребовали "вывода российских войск из этого района, чтобы гарантировать безопасность и сохранность ядерных установок".

Зеленский по итогам беседы написал в Twitter: "Наша позиция: единственный способ обезопасить Европу от ядерной катастрофы - демилитаризация станции".

Премьер Польши: Украина борется за будущее всей Европы

++16.25++

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в Украине сегодня идет борьба за будущее всей Европы. "Мы можем спросить себя, о чем на самом деле эта война. Эта война касается будущего облика Европы", - написал Моравецкий в Facebook после возвращения из Киева, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. По словам польского премьера, это будущее "должно быть свободно от российского империализма и колониализма, от шантажа и жгучего желания завоеваний со стороны кремлевских правителей".

++16.00++

Анналена Бербок посетила место обевреживания мин в Великой Дымерке Фото: Michael Fischer/dpa/picture alliance

Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что потрясена количеством мин на территории Украины. "То, что я здесь вижу, более чем пугающе", - признала она в ходе посещения Великой Дымерки Броварского района близ Киева, в которой работают саперы. По словам Бербок, совершенно ясно, что "здесь преднамеренно закладывались не только противотанковые, но и противопехотные мины", тем самым российская армия применяла их целенаправленно для убийства гражданского населения. Поэтому важно, чтобы Украина получала не только военную поддержку, но и помощь в сфере гражданской обороны, добавила она.

++15.35++

Вооруженные силы Украины продвинулись на несколько десятков километров в Херсонской области. "Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров", - заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. По ее словам, в ближайшее время командование сообщит названия освобожденных населенных пунктов.

++15.10++

В рамках реализации "зерновой инициативы" из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли еще пять судов, сообщает министерство инфраструктуры Украины. "На их борту 90 тысяч тонн украинской агропродукции. Они направляются в страны Африки и Европы", - говорится в сообщении в Facebook . По данным Мининфраструктуры, с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции страны.

СБУ показала фото спецназовцев в Купянске

++14.50++

Служба безопасности Украины опубликовала фотографии бойцов ее спецподразделения "Альфа" в Купянске Харьковской области, отметив, что город "был и всегда будет украинским". "Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"- говорится в сообщении СБУ в Telegram.

++14.30++

В самопровозглашенной "ДНР" подтвердили отход российских войск из Изюма Харьковской области. "Да, с Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно, это плохо. Конечно, это результат ошибок высокого командования", - написал в Telegram-канале "первый замминистра информации ДНР" Даниил Безсонов. Он добавил, что россияне "воюют, как умеют, на всех уровнях", и отметил необходимость "признать ошибки и сделать правильные выводы". Официального подтверждения ухода подразделений ВС РФ из Изюма пока нет ни с украинской, ни с российской сторон.

Блогеры: Части ВСУ наступают на Лиман

++14.05++

Украинские и российские военные блогеры пишут, что ВСУ форсировали реку Северский Донец и наступают на Лиман. Это значит, что российской армии не удалось остановить украинское наступление на рубеже рек Оскол и Северский Донец, отмечает издание "Медуза". Относительно происходящего в самом Лимане украинские и российские источники расходятся в оценках. В Telegram-канале депутата Верховной Рады Юрия Мисягина говорится, что ВС РФ оставили город. Пророссийский Telegram-канал "Рыбарь" , публикующий военные сводки, сообщил, что из Лимана вывели подразделения МЧС, МВД и Росгвардии. Официальных подтверждений или опровержений этой информации от Генштаба ВСУ или Минобороны РФ не поступало.

Хроника событий 10 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 9 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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