Макрон позвонил основателю "Грузинской мечты" Иванишвили

Макрон в разговоре с председателем правящей партии Грузии осудил насилие со стороны полиции и выразил сожаление, что Грузия отклонилась от своей европейской траектории.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили, сообщили в партии и в Елисейском дворце в среду, 11 декабря.

"Телефонный разговор по инициативе президента Франции касался ситуации в Грузии и длился час. Президент Франции выразил сожаление положением дел в Грузии и заявил о готовности способствовать нормализации обстановки", - говорится в сообщении "Грузинской мечты" .

"Иванишвили в свою очередь поблагодарила президента Франции за инициативу и приветствовала идею совместных усилий", - рассказали в партии.

В сообщении Елисейском дворца говорится, что Макрон "осудил запугивание представителей гражданского общества и оппозиции, а также насилие со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов и журналистов". Макрон потребовал освобождения всех незаконно арестованных и призвал к уважению свободы выражения мнений и собраний, сообщила пресс-служба президента.

"Макрон еще раз выразил сожаление по поводу того, что Грузия отклонилась от своей европейской траектории, и напомнил о своей убежденности в том, что на отношения между Европейским Союзом и Грузией обязательно повлияют направления, которые были или будут выбраны", - говорится в отчете Елисейского дворца

Политический кризис в Грузии

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы, на которых, по данным ЦИК, победу с результатом в 54% голосов одержала правящая партия "Грузинская мечта", но оппозиция отказалась признать официальные результаты голосования и призвала к протестам, указав на многочисленные нарушения.

Массовые акции протеста начались после заявления премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе 28 ноября 2024 года об отказе от переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Евросоюз и США осудили решение правящей партии и резко сократили сотрудничество с Грузией.