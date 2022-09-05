Макрон потребовал от России вывести войска с Запорожской АЭС

На 194-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 5 сентября (время московское).

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Украинский министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что ремонт линий электропередачи на Запорожской АЭС сейчас невозможны - "вокруг станции ведутся боевые действия". "Мир снова находится на грани атомной катастрофы. Деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее - это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - добавил он.

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Администрация президента США Джо Байдена предоставляет украинской стороне "более мощное, дальнобойное, тяжелое оружие", поскольку ее страх спровоцировать Москву снизился. Об этом заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию The Hill. По его словам, это связано с тем, что Москва не выполняет свои угрозы. "В администрации в самом начале была обеспокоенность - в какой-то степени она есть и сейчас, - но страх спровоцировать русских уменьшился", - указал Тейлор.

Макрон требует от России вывести войска с ЗАЭС

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Единственный способ восстановить безопасность на оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) - вывести оттуда российские войска. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Слова Макрона привел Елисейский дворец.

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В результате пожара на фоне обстрелов отключена последняя линия электропередач, которая соединяла узел Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Об этом сообщили в украинской Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом". От сети также отключен 6-й энергоблок, который покрывал собственные потребности ЗАЭС, указали в компании.

Зеленский провел полуторачасовой разговор с Макроном

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Президент Украины Владимир Зеленский провел полуторачасовой разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обменялись оценками результатов миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, а также обсудили общую ситуацию на фронте, сообщил Зеленский в Twitter.

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Россия ввела персональные санкции против 25 граждан США. Как сообщили в МИД РФ, речь идет о членах Конгресса США, высокопоставленных чиновниках, представителях делового и экспертного сообществ, а также деятелях культуры. В перечень попали, в частности, известные киноактеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Последний в июне посещал Украину.

CNN Portugal: Папа Франциск не сможет посетить Москву и Киев

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Папа римский Франциск не сможет в ближайшее время посетить Москву и Киев, а также принять участие в съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане 13-15 сентября. В интервью телеканалу CNN Portugal 85-летний понтифик пояснил это решение предписаниями лечащего врача. "Сейчас я не могу поехать, потому что после визита в Канаду произошел небольшой регресс с восстановлением колена и врач запретил, сказав: "Ехать в Казахстан вы не можете", - сообщил глава Римско-католической церкви. "Но я поддерживаю контакт по телефону... Совместно можно что-то сделать. Я слежу за (ситуацией), болею и молюсь о ее разрешении. Ситуация действительно трагичная", - признал он. "Верю, что, ведя диалог, мы продвигаемся вперед", - добавил Франциск.

Фото: Domenico Stinellis/AP Photo/picture alliance

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Ключевой этап деоккупации Луганской области "начнется с изюмского направления", заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Мы можем на левом берегу реки Северский Донец уже наблюдать определенные положительные действия наших подразделений. Конкретнее - это изюмское направление. Именно там и будет ключевой этап деоккупации нашего региона, Луганщины", - отметил Гайдай. Он также прокомментировал обстановку в Кременной в Северодонецком районе Луганской области: "Там отличные результаты для нас и не очень хорошие - для российской армии".

Еврокомиссия: Россия "милитаризует" проблему поставок газа в Европу

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Россия могла бы направлять больше газа в Европу по другим маршрутам, чтобы компенсировать закрытие газопровода "Северный поток - 1", но предпочитает этого не делать, заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер. "Если бы существовала техническая проблема, препятствующая поставкам по "Северному потоку - 1", была бы возможность - при наличии желания - поставлять газ в Европу по другим трубопроводам. Мы этого не наблюдаем", - подчеркнул Мамер. Он назвал такое поведение доказательством того, что Россия "милитаризует" проблему поставок газа в Европу. Российский газовый гигант "Газпром" утверждает, что причины приостановки прокачки - западные санкции и технические проблемы.

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Стремительный рост цен на газ в Евросоюзе - намеренное следствие прекращения Россией поставок по "Северному потоку - 1", заявил представитель правительства ФРГ, которого цитирует агентство Reuters. По его словам, Берлин делает все возможное, чтобы пережить зиму "даже без российского газа". "Впереди - трудные месяцы", добавил он.

Хроника событий 5 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 сентября 14.00 - 23.59 >>>

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