Макрон отменил поездку в Украину из соображений безопасности

Французский президент на следующей неделе планировал посетить Киев и Одессу. Компанию ему должны были составить бизнесмены. Отмена стала неожиданностью и для участников поездки, и для принимающей стороны.

Президент Франции Эмманюэль Макрон внезапно отложил свой визит в Украину, запланированный на 13–14 февраля, сообщает французское издание Challenges в воскресенье, 11 февраля, со ссылкой на заявление Елисейского дворца. В заявлении французских властей подчеркивается, что выбранная дата поездки была не окончательной. Ее решили изменить, чтобы уделить больше времени обеспечению безопасности Макрона.

Новые даты поездки пока не определены. По информации Challenges, одной из возможных дат может стать 24 февраля - вторая годовщина начала полномасштабной войны России против Украины. Но в этот день, обращают внимание журналисты, в Париже стартует ежегодный международный салон сельского хозяйства, который приобрел особую важность на фоне протестов фермеров, в том числе французских. Поэтому не исключено, что и в эту дату поездка не состоится.

Первый самостоятельный визит Макрона в Украину пока под вопросом

Этот вояж должен был стать первым самостоятельным визитом Макрона в Украину с начала войны. В середине июня 2022 года он приезжал в Киев вместе с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholtz) и уже бывшим премьер-министром Италии Марио Драги. 13-14 февраля, пишет издание Challenges, Макрон собирался посетить Киев и Одессу, причем вместе с ним должна была приехать делегация французской ассоциации предпринимателей MEDEF International. Для них, как и для украинских дипломатов, отмена поездки стала неожиданностью.

Накануне президенты Франции и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого, по словам Владимира Зеленского, обсудили оборонные потребности Украины. "Я поблагодарил Макрона и французский народ за непоколебимую поддержку. Очень позитивный и целенаправленный разговор", - написал украинский президент после беседы.

В начале года Эмманюэль Макрон, анонсируя свою намеченную поездку говорил, что приедет в Киев для обсуждения новых поставок вооружений и завершения подготовки двустороннего соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Он пообещал Киеву 40 ракет большой дальности класса "воздух-земля" SCALP и "сотни" самоходных артиллерийских установок Caesar. Первой страной, заключившей с Киевом двусторонний договор, стала Великобритания. Это произошло 12 января в ходе визита в Киев британского премьер-министра Риши Сунака.

Глава дипломатии ЕС попал под обстрел в Киеве несколько дней назад

Прибывший 7 февраля в Киев с визитом глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель попал под обстрел в Киеве. Утром он был вынужден спуститься в бомбоубежище. "Начинаю утро в убежище, когда по всему Киеву раздаются сигналы воздушной тревоги. Это повседневная реальность храброго украинского народа с тех пор, как Россия начала свою незаконную агрессию", - написал дипломат в своем аккаунте в соцсети X. Не исключено, что решение Елисейского дворца отложить поездку своего лидера в Украину связано и с этими недавними событиями.

2 февраля новый министр по делам Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель двух французских граждан в результате российского удара по Бериславу. Президент Франции отозвался о действиях российской армии как о "трусливом и возмутительном поступке", а также выразил солидарность со всеми добровольцами, "которые стремятся помочь людям".

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