Макрон: Наша задача - не дать России победить

На 425-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 24 апреля (время московское).

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"Наша задача - всеми силами помочь Украине выстоять, не дать России победить, не допустить расширения конфликта", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время беседы с читателями французской газеты Le Parisien.

Так он ответил на вопрос одной из собеседниц о том, может ли война России против Украины распространиться на Францию, Евросоюз и стать глобальной. Макрон назвал российскую войну "гибридной", так как под ударом РФ оказываются различные сферы, в том числе энергетика, продовольствие и информационные системы. "Мы сделаем все, чтобы эта война не расширилась", - подчеркнул он.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции в сотрудничестве с Китаем готовит план мирных переговоров между Украиной и Россией. Источники агентства допускали, что переговоры могут начаться уже летом - в зависимости от того, насколько успешным будет украинское контрнаступление. Однако многие страны сомневаются как в нейтральной позиции Китая, так и в готовности РФ к серьезным переговорам.

Хроника событий 23 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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