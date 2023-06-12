Макрон: Контрнаступление Украины может длиться месяцы

На 475-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 июня (время московское).

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о дальнейшей военной помощи Украине на фоне сообщений об уничтоженных в ходе контрнаступления танках Leopard-2. "Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, (...), но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5", - заявил глава оборонного ведомства в интервью программе RTL Direkt.

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Контрнаступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях", - добавил Макрон.



Хроника событий 12 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 июня 00.00 - 13.59 >>>

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