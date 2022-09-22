  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

МАГАТЭ заявила о начале "реальных переговоров" о защите ЗАЭС

Ольга Лебедева
22 мин. назад

Глава МАГАТЭ Гросси провел в рамках Генассамблеи ООН встречи с министрами иностранных дел РФ и Украины. Конкретных результатов пока нет, но стороны понимают необходимость создания защитной зоны, заявил он.

https://www.dw.com/ru/magate-zaavila-o-nacale-realnyh-peregovorov-o-zasite-zaes/a-63199600

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начала "настоящие переговоры" с Россией и Украиной о создании защитной зоны на Запорожской АЭС. Глава организации Рафаэль Гросси заявил вечером в среду, 22 сентября, что в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке он провел встречи с главами МИД обеих стран Сергеем Лавровым и Дмитрием Кулебой.

По его словам, конкретного результата пока не достигнуто, но у него сложилось впечатление, что все стороны убеждены в необходимости создания такой защитной зоны. Поскольку ситуация вокруг ЗАЭС в последние дни продолжает накаляться и доставляет "крайнее беспокойство", следует достичь договоренности "как можно скорее", добавил Гросси.

Глава МАГАТЭ также выразил надежду, что в ближайшее время он вновь приедет в Украину, а затем в Россию и сможет продолжить переговоры.

Ситуация вокруг ЗАЭС

Крупнейшая атомная электростанция в Европе с начала марта находится под контролем российских войск, но ее продолжает обслуживать украинский персонал. Летом ситуация на ЗАЭС начала обостряться, станция находится под обстрелами, в совершении которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Миссия МАГАТЭ в начале сентября провела на станции несколько дней. На объекте остались два эксперта.

Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины "Энергоатом" 11 сентября заявила о полной остановке Запорожской АЭС. В "Энергоатоме" подчеркнули, что из-за российских обстрелов в предыдущие дни 6-й энергоблок "работал в режиме острова", обслуживая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Позднее МАГАТЭ сообщило, что на станции удалось восстановить резервную линию электропередач. Это, по данным агентства, обеспечило станцию электричеством, необходимым для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

Смотрите также:

Отчет МАГАТЭ по ЗАЭС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин объявил мобилизацию: Россия по уши в войне. DW Новости (21.09.2022)

Путин объявил мобилизацию: Россия по уши в войне. DW Новости (21.09.2022)

Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России, хотя ранее такой сценарий Кремлем много раз отрицался. В Украине не придали этому особого значения. А на Западе считают мобилизацию признаком провала Кремля.
13 ч. назад
39:28 мин.
external

Обращение Путина: зачем ему законы военного времени и референдумы в Донбассе. DW Новости (20.09.22)

Обращение Путина: зачем ему законы военного времени и референдумы в Донбассе. DW Новости (20.09.22)

Еще неделю назад в Кремле заявили, что речи о мобилизации в РФ не идет. А сегодня сразу и во втором и в третьем чтении Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс, в который теперь введены понятия "мобилизация" и "военное положение". Поправки были приняты буквально за пару часов до объявления, что на оккупированных территориях Украины будут проведены "референдумы" о присоединении к РФ.
20 сентября 2022 г.
27:55 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Освобожденные командиры "Азова" говорят по видеосвязи с Владимиром Зеленским

Обмен пленными: Украина получила "азовцев", РФ - Медведчука

Конфликты
7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков

Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"

Гудков: "Только военное поражение избавит нас от Путина"

Политика
15 ч. назад
220801-DW-Novosti-Show-Podcastcover

Мобилизация полным ходом. Ядерная угроза. DW Новости Шоу

Мобилизация полным ходом. Ядерная угроза. DW Новости Шоу

Политика
16 ч. назад
60:34 мин.
external

Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Дмитрий Гудков: "Мобилизация вызовет протесты"

Политика
18 ч. назад
15:21 мин.
Юрий Шевчук, лидер рок-группы ДДТ

Российские музыканты против войны в Украине 

Российские музыканты против войны в Украине 

Культура
20 ч. назад
10 фото
Улица в Берлине

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Как и зачем белорусские айтишники переезжают в Германию

Общество
24 ч. назад
Рабочие обслуживают принадлежащее компании Uniper газохранилище Etzel

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Национализация Uniper: снабжение немцев газом оплатят власти

Экономика и бизнес
15 ч. назад
На главную страницу