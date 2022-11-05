МАГАТЭ: Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

На 256-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 ноября (время московское).

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Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о том, что украинское правительство внесло его в список "террористов". "Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

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Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через два дня после того, как она была отключена от электросети из-за обстрелов, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, обе внешние линии электропередачи ЗАЭС были отремонтированы, и 4 ноября днем началось повторное подключение. Гросси вновь призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции, чтобы предотвратить возможность ядерной аварии. "Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно", - заявил он.

Хроника событий 5 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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