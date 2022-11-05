  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Запорожская АЭС (фото из архива)
Запорожская АЭС (фото из архива)Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS
КонфликтыУкраина

МАГАТЭ: Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Жан Рофе
49 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 6 ноября.

https://p.dw.com/p/4J7BW

На 256-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 6 ноября (время московское).

++01.10++

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление главы фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) о том, что украинское правительство внесло его в список "террористов". "Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности", - сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

++00.25++

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) было восстановлено через два дня после того, как она была отключена от электросети из-за обстрелов, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, обе внешние линии электропередачи ЗАЭС были отремонтированы, и 4 ноября днем началось повторное подключение. Гросси вновь призвал к созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции, чтобы предотвратить возможность ядерной аварии. "Мы не можем позволить себе больше терять время. Мы должны действовать, пока не стало слишком поздно", - заявил он.

Хроника событий 5 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Сайт МАГАТЭ

Заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси
www.iaea.org

Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться.

Oleg Nikolenko
www.facebook.com
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Шольц призвал РФ исключить применение ядерного оружия

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Наручные часы Corum

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Rolex, Omega, Cartier. Часы класса люкс покупают и в кризис

Общество19 ч. назад
На уроке в школе в городе Ельня (25 июня 2022 года)

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

"Разговоры о важном". К чему ведут уроки патриотизма в школе

Конфликты20 ч. назад
Бронемашины M1117 - в новом пакете помощи, который США передадут Украине

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

254-й день войны: новый пакет помощи от США и другие события

Политика4 ноября 2022 г.
Вид на Астану

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Замглавы МИДа Казахстана: Мы строим отношения с РФ и Западом

Политика4 ноября 2022 г.
"Одиночество", 1933 год

Война глазами Марка Шагала

Война глазами Марка Шагала

Культура4 ноября 2022 г.
Девушка на дороге рядом с машинами во время акции протеста в Иране

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Протесты в Иране: куда исчезают задержанные

Правосудие и закон4 ноября 2022 г.
На главную страницу