На 311-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 31 декабря (время московское).

МАГАТЭ: Резервная ЛЭП для ЗАЭС повреждена при обстреле

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило , что резервная линия электропередач, снабжающая Запорожскую атомную электростанцию была повреждена в результате обстрела вечером 29 декабря, последняя работающая резервная линия ЗАЭС "Феросплавная 1" мощностью 330 киловольт была отключена от внешней ЛЭП. "Эксперты МАГАТЭ сообщили, что слышали сегодня громкие взрывы, которые, предположительно, прозвучали в нескольких сотнях метров от объекта, в районе водного канала, соединяющего соседнюю Запорожскую теплоэлектростанцию с Днепром", - заявили в агентстве.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси настаивает, что поврежденную линию "важно восстановить как можно быстрее": "Любые военные действия, которые потенциально несут опасность для ядерной безопасности и целостности украинских атомных электростанций, должны быть немедленно прекращены".

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За минувший день российские силы нанесли 139 ударов по Сумской области, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, из "Градов", минометов, артиллерии и пулеметов, а также с беспилотников обстреливались приграничные районы пяти территориальных общин: Шалыгинской, Белопольской, Эсманьской, Краснопольской и Миропольской. Повреждено имущество психоневрологического интерната и гражданская инфраструктура - школа, детсад, клуб и котельная. Люди не пострадали.

Министр обороны Украины Резников: РФ использует критический запас "Искандеров"

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Российская ракета "Искандер-М" Фото: Globallookpresspicture alliance

Российские вооруженные силы уже используют в Украине свой критический запас ракет "Искандер", на настоящий момент в их резервах осталось лишь 11-13% этих ракет - такие данные привел министр обороны Украины Алексей Резников в интервью онлайн-изданию LB .

По его словам, Киев пришел к такому выводу, подсчитав, сколько ракет "Искандер" уже было выпущено по Украине. Сейчас Россия не использует "Искандеры" для атак по целям в Украине, потому что "не могут их производить", добавил Резников.

Хроника событий 30 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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