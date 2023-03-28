МАГАТЭ рассчитывает на сделку по защите Запорожской АЭС

На 399-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 29 марта (время московское).

++01.10++

С начала войны в Россию были незаконно депортированы 19.514 украинских детей, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Telegram.

Глава МАГАТЭ надеется на сделку по защите Запорожской АЭС

++00.45++

Соглашение по защите Запорожской АЭС все еще может быть достигнуто, заявил в интервью Reuters генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Мы вносим некоторые коррективы в те предложения, которые выносим на обсуждение. Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно, акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны или не должны делать - вместо территориальной концепции", - сказал он накануне посещения атомной электростанции, которое должно состояться 28 марта.

++00.15++

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области, где провел совещание с представителями местной власти и командующими, которые отвечают непосредственно за защиту этих регионов. Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, добавив, что провел "особый разговор" с главой пограничной службы: "О защите Сумщины и других наших (украинских. - Ред.) областей, об усилении пограничников, которые вместе со всеми силами обороны воюют на передовой". "Есть вопросы, которые требуют решения. Будут решены", - указал в этой связи глава украинского государства.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: