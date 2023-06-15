Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 июня.

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

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В Николаевской и Одесской областях зафиксированы запущенные Россией беспилотные летательные аппараты Shahed, сообщают Воздушные силы Украины. В регионах работают системы противовоздушной обороны, указали военные.

МАГАТЭ продолжит наблюдать за ситуацией на ЗАЭС после катастрофы на КГЭС

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Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской атомной электростанции после разрушения плотины Каховской ГЭС остается достаточным, чтобы крупнейшая в Европе АЭС могла некоторое время безопасно функционировать. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после визита на ЗАЭС. Агентство будет крайне внимательно отслеживать ситуацию, заверил Гросси. Падение уровня воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС стало одним из наиболее серьезных последствий техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, добавил он.

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 июня 00.00 - 13.59 >>>

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