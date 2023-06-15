  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
КонфликтыУкраина

МАГАТЭ продолжит наблюдать за ситуацией на ЗАЭС

Анатолий Арни
59 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 16 июня.

https://p.dw.com/p/4SeBL
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС
Рафаэль Гросси на Запорожской АЭСФото: Alexei Konovalov/dpa/picture alliance

На 478-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 16 июня (время московское).

++00.30++

В Николаевской и Одесской областях зафиксированы запущенные Россией беспилотные летательные аппараты Shahed, сообщают Воздушные силы Украины. В регионах работают системы противовоздушной обороны, указали военные. 

МАГАТЭ продолжит наблюдать за ситуацией на ЗАЭС после катастрофы на КГЭС

++00.05++

Уровень воды в пруде-охладителе Запорожской атомной электростанции после разрушения плотины Каховской ГЭС остается достаточным, чтобы крупнейшая в Европе АЭС могла некоторое время безопасно функционировать. Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил после визита на ЗАЭС. Агентство будет крайне внимательно отслеживать ситуацию, заверил Гросси. Падение уровня воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС стало одним из наиболее серьезных последствий техногенной катастрофы на Каховской ГЭС, добавил он.

Хроника событий 15 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 15 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Трагедия на Каховской ГЭС. Вода ударила по югу Украины

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Пригожин призывает к всеобщей мобилизации (01.06.2023)

Российская армия испытывает дефицит личного состава. Но пока ставку делают на контрактников. Подробности - в материале DW.
Конфликты2 июня 2023 г.03:55 мин.
external

Как 20-летний украинский солдат потерял ногу на войне, но решил вернуться в строй. Европа в фокусе

Как 20-летний украинский солдат потерял ногу на войне, но решил вернуться в строй. Европа в фокусе

Боец ВСУ Егор Олейник на фронте с первых дней полномасштабной войны. Еще до российского вторжения знал, что будет защищать родину с оружием в руках. Его дивизия была расквартирована в Донбассе; бои шли несколько месяцев. Он выжил, но был тяжело ранен - ему ампутировали левую ногу ниже колена. Но несмотря на это, он рвется обратно на фронт, занимается спортом и стрельбой, привыкает к протезу.
Политика7 июня 2023 г.25:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские солдаты в Донецкой области

День 477-й войны: Контактная группа продолжит помощь Киеву

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW о закупке Германией систем противоракетной обороны у Израиля: карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц под зонтом, раскрашенном в цвета германского флага. Над ним в небе пролетают ракеты.

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Противоракетный щит для Германии: как он работает

Политика10 ч. назад
Ночной Берлин

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Путеводитель по ночному Берлину 90-х: что осталось?

Культура13 ч. назад
Такси у входа в здание Тбилисского аэропорта

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Авиаперелеты между РФ и Грузией. Что изменилось за месяц?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Софья Сапега на суде

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

После помилования Софья Сапега уехала отдыхать в Таиланд

Общество3 ч. назад
Члены правительства ФРГ представляют Стратегию нацбезопасности в Берлине, 14 июня 2023 года

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Мало конкретики. СМИ ФРГ о Стратегии нацбезопасности

Политика8 ч. назад
Экспонат выставки Андрей Красулина в Берлине "Единорог"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Cкульптор Красулин: "Человечество дискредитировало себя"

Культура9 ч. назад
На главную страницу