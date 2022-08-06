МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Из-за обстрелов территории Запорожской АЭС существует "вполне реальная опасность" возникновения ядерной катастрофы, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в субботу, 6 августа. "Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, подчеркивающим вполне реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", - отметил Гросси.

По его словам, из полученных от Украины данных следует, что в результате обстрелов реакторы не были повреждены и не было зафиксировано радиационного выброса, но были задеты участки на территории АЭС. "Военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской АЭС, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. Любое военное огневое воздействие, направленное на объект или с него, будет равносильно игре с огнем с потенциально катастрофическими последствиями", - подчеркнул Гросси, который вновь призвал Россию и Украину обеспечить допуск на станцию миссии МАГАТЭ.

Стороны обвиняют друг друга в обстрелах

Запорожская АЭС 5 августа подверглась обстрелам, в которых Россия и Украина обвинили друг друга. Украинский оператор АЭС "Энергоатом" заявил, что российские военные с помощью ударов хотят разрушить инфраструктуру станции и отключить ее от энергосистемы Украины.

"Обстрелы направлены на разрушение инфраструктуры станции, повреждение всех линий электропередач, которые используются для передачи электроэнергии в энергосистему Украины, а также на отключение электричества на юге страны", - говорится в сообщении организации.

В назначенной российской стороной "временной администрации" Энергодара, где находится АЭС, указали, что станцию обстреляли украинские военные.

Обе стороны сообщили, что ракеты попали на площадку станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. В "Энергоатоме" уточнили, что были серьезно повреждены азотно-кислородная станция и вспомогательный корпус станции. Один из трех работающих энергоблоков АЭС после обстрела был отключен.

Прокуратура Украины начала досудебное расследование

Генеральная прокуратура Украины сообщила 6 августа, что начала досудебное производство по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.

"По данным следствия, 5 августа 2022 года военнослужащие вооруженных формирований страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре <...> Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области", - указало ведомство.

Управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа отметила, что в субботу обстрелы станции продолжились. В "Энергоатоме" в свою очередь допустили, что обстрелы АЭС не прекратятся, поскольку Россия стремится оставить без энергии с АЭС южные области Украины.

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