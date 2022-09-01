На 190-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 сентября (время московское).

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Часть инспекторов МАГАТЭ, в том числе глава агентства Рафаэль Гросси покинули Запорожскую АЭС, сообщает агентство РИА "Новости".

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Заработали новые правила получения шенгенских туристических виз Финляндия для граждан России. С 1 сентября число заявок на этот тип виз будет ограничен до 100 в день - против тысячи до введения новых правил. При этом, как ранее сообщил визовый центр Финляндии, заявки на туристическую визу будут приниматься только по понедельникам. Одновременно около 400 заявок в день будет рассматриваться при подаче на визы других типов - для журналистов, активистов и диссидентов, которые стремятся покинуть Россию, пишет агентство dpa.

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МАГАТЭ оставит своих представителей на Запорожской АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси. За первые часы визита миссии "удалось собрать много важной информации", и он увидел "ключевые вещи, которые хотел увидеть", рассказал Гросси.

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Издание "Вот Так " сообщило о вербовке основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным заключенных еще двух российских колоний для отправки на войну в Украину. По словам собеседника издания в ИК-15 Батайска Ростовской области, Пригожин вместе с руководителем ЧВК Дмитрием Уткиным "на днях" побывали в колонии, где собрали всех на плацу и сообщили, что ищут "убийц и грабителей", пообещав амнистию через полгода службы. По словам заключенного, на запись "выстроилась огромная очередь", а из полутора тысяч осужденных, по его оценке, записаться на войну решила примерно половина. В еще одной колонии Ростовской области из тысячи человек около 300 согласились отправиться на войну, рассказал один из заключенных.

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Количество уголовных дел, возбужденных в России за "фейки" достигло сотни, сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков . За последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах по статье 207.3 УК РФ . По двум из них фигурантами стали российские военнослужащие. "Больше половины фигурантов - 57 человек - проходят по части 2 статьи 207.3, которая относится к категории тяжких и предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Еще 24 вменяется часть 1, она небольшой тяжести, до трех лет колонии", - написал Чиков.

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Евросоюз открыл медицинский центр в польском городе Жешув для оказания помощи украинцам, ожидающим эвакуационных рейсов, сообщает агентство AFP. По словам официального представителя Еврокомиссии Балаша Уйвари, новый хаб станет "безопасным пространством" для украинцев - как для гражданских лиц, так и для военнослужащих. Здесь им будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, а два эвакуационных рейса в неделю, предоставляемые Норвегией, будут доставлять пациентов из центра в больницы по всей Европе, что должно снизить нагрузку на соседние с Украиной Польшу, Словакию и Молдову.

В рамках программы ЕС по эвакуации украинцев, которая действует с 11 марта, 1143 человека были доставлены в больницы 18 европейских стран, пишет AFP.

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Участники миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС встретились с представителями "Росатома", которые покажут делегации станцию, сообщает российское агентство РИА "Новости".

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За полгода войны в Украине погибли более 900 российских элитных военных специалистов, включая спецназовцев ГРУ, морпехов, десантников и военных летчиков, подсчитало BBC на основе списка подтвержденных погибших российских военных, составленных журналистами.

На войне погибли по крайней мере 151 военнослужащий спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, в основном бойцы спецназа, СОБРа и ОМОНа. Почти каждый четвертый из погибших в Росгвардии и ГРУ был офицером, отмечает BBC. Во время вторжения также погибли 337 военнослужащих подразделений морской пехоты, 144 десантника, 20 сотрудников ФСБ и ФСО и 67 военных летчиков. Последние относятся к особой категории потерь, отмечает BBC, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – это"штучные специалисты и элита любой армии мира". Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов, пишет BBC.

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