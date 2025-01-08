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ПолитикаВенесуэла

Мадуро заявил о задержании иностранцев, готовивших теракты

Ольга Лебедева
8 января 2025 г.

В Венесуэле задержаны два американца, два колумбийца и три украинца, действовавшие в качестве "наемников", утверждает правитель страны за несколько дней до инаугурации на новый срок.

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Протесты в Венесуэле
Протесты в ВенесуэлеФото: Humberto Matheus/Sipa USA/picture alliance

Правитель Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании семерых иностранцев по обвинению в подготовке терактов перед его инаугурацией. Семь граждан иностранных государств действовали в качестве "наемников" и, предположительно, планировали насильственные действия в Венесуэле, заявил Мадуро во вторник, 7 января, в телеобращении.

"Я уверен, что в ближайшие часы они дадут признательные показания. Они пришли совершить террористические действия против мира в Венесуэле", - указал он. Мадуро также сообщил, что речь идет о двух гражданах США, двух колумбийцах и трех украинцах, их имена он не назвал. Венесуэльский правитель не привел никаких деталей и доказательств противоправных действий и планов задержанных.

Днем ранее министр внутренних дел Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил о задержании 125 "наемников" разных национальностей по обвинению в дестабилизирующих действиях", напоминает CNN en Español.

10 января пройдет инаугурация Мадуро

Николас Мадуро, правящий Венесуэлой с 2013 года, был объявлен победителем прошедших в конце июля президентских выборов. 10 января должна состояться его инаугурация. Венесуэльская оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса, пользующегося поддержкой со стороны США. В стране прошли массовые протесты против спорных итогов выборов. В ходе акций погибли десятки человек, около 200 получили ранения, а более двух тысяч демонстрантов были арестованы.

В начале сентября стало известно о выдаче в Венесуэле ордера на арест кандидата на высший государственный пост от оппозиции по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Через несколько дней Гонсалес улетел в Испанию и попросил там политическое убежище.

США официально заявили о признании победителем на выборах Эдмундо Гонсалеса. В свою очередь Евросоюз также отказался признать официальные итоги голосования достоверными и призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле.

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