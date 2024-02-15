Почему в ЕС обсуждают создание собственного ядерного оружия

Дональд Трамп, главный конкурент Джо Байдена на ближайших президентских выборах в США, пригрозил в случае своего возвращения в Белый дом перекрыть военную поддержку некоторым странам-членам НАТО. На митинге в Южной Каролине 10 февраля Трампа спросили, будет ли он помогать участникам альянса, чей оборонный бюджет составляет меньше 2% от ВВП, если они подвергнутся нападению со стороны России. Бывший президент ответил: "Вы не заплатили, вы должник? В этом случае я не буду защищать вашу страну. Я даже буду поощрять Россию делать все, что ей заблагорассудится".

Бывший президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Лондоне, 2019 Фото: Francisco Seco/AP Photo/picture alliance

Эти заявления напрямую нарушают статью 5 договора НАТО о коллективной обороне, которая гласит, что нападение на одного из членов организации будет рассматриваться как нападение на всех ее членов. Следовательно, все участники альянса должны будут принять меры для обеспечения безопасности на его территории, "включая применение вооруженной силы".

ЕС нужно собственное ядерное оружие?

Заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барлей (Katarina Barley) из Социал-лемократической партии Германии (СДПГ) усомнилась в надежности ядерного щита США для Европы после заявлений Трампа. По ее словам, ЕС "мог бы задуматься на тему" обладания собственным ядерным оружием.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) из СвДП, в свою очередь, высказался за более тесное сотрудничество с европейскими ядерными державами НАТО - Францией и Великобританией.

Эксперт DGAP Карл-Хайнц Камп Фото: DGAP

Однако эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Карл-Хайнц Камп (Karl-Heinz Kamp) называет идею создания ядерного арсенала Евросоюза иллюзорной: "ЕС еще не является военной державой. У нас нет общих вооруженных сил. У нас нет общего правительства. Но все это было бы необходимым условием для создания ядерной державы. У нас должен быть президент, лидер, который принимает решение о ядерном оружии. Пока у нас всего этого нет, все эти соображения совершенно иллюзорны", - заявил он DW.

Европейское ядерное оружие - "очень немецкая дискуссия"

По мнению Кампа, дебаты о европейском ядерном оружии - "очень немецкая дискуссия", которой нет ни в одной другой стране. И особенно в Восточной Европе, где существует серьезная угроза со стороны соседней агрессивной путинской России, которая регулярно угрожает ядерной войной.

Камп считает, что в обозримом будущем общеевропейской оборонной системы не будет, так как восточноевропейские страны слишком зависимы в этом вопросе от США: "Они задаются вопросом: где бы мы были без американцев в войне России против Украины?" - говорит он.

В то же время, в интервью газете Tagesspiegel профессор университета в Киле Максимилиан Терхалле (Maximilian Terhalle) объясняет: "Если Трамп победит, а Европа окажется неподготовленной, она будет уязвима для шантажа из-за отсутствия надежного сдерживания. Европа должна надежно вооружиться, причем ядерным оружием".

Еще в 1954 году первый канцлер тогда еще недавно созданной Федеративной Республики Германия Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) заявил, что страна откажется от обладания собственным ядерным оружием. В рамках программы ядерного сдерживания стран Варшавского договора США разместили на территории Западной Германии часть своего атомного арсенала.

"Страна, которая до конца Второй мировой войны всегда считалась по своей сути агрессивной, которая развязала две мировые войны, не рассматривалась как страна, которой можно доверить ядерное оружие", - объясняет Камп. "И даже те, кто сейчас говорит о европейском оборонном измерении, не говорят о ядерном оружии в Германии, потому что она является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и взяла на себя обязательства, в соответствии с международным правом, отказаться от обладания оружием массового уничтожения - в том числе ядерным".

После воссоединения ФРГ ее безъядерный статус был закреплен в Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, также известном как "Договор 2+4 (его подписали четыре страны-победительницы во Второй мировой войне, ГДР и ФРГ). Согласно нему, после образования единого государства, Германия должна была продолжить политику отказа от ядерного оружия, ведь "немецкая ядерная держава была бы чем-то вызывающим ужас только по историческим причинам", - отмечает в интервью DW Камп.

Какое ядерное оружие хранится в Германии сейчас

Во время холодной войны США в больших масштабах размещали в Западной Европе ядерное оружием, чв рамках стратегии сдерживания Советского Союза от нападения. После распада СССР и начавшейся политики взаимного разоружения правительство США резко ядерный арсенал в Европе. На сегодняшний день в Европе хранится 180 американских ядерных бомб. Они размещены в Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии.

Авиабаза Бундесвера в Бюхеле, где хранится американское ядерное оружие Фото: Thomas Frey/dpa/picture alliance

По данным экспертов, в городе Бюхель в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии размещено 20 единиц американского ядерного оружия. Однако, поясняет Камп, право распоряжаться им имеет только президент США.

В интервью телеканалу ARD министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) раскритиковал заявление Дональда Трампа. По мнению министра, "большинство ответственных лиц в США точно знают, что у них есть трансатлантические партнеры в Европе". Карл-Хайнц Камп заключает: "Трамп может нанести значительный ущерб НАТО, но он не может ее уничтожить. Нельзя разрушить десятилетия трансатлантических отношений за один срок пребывания у власти".

Смотрите также: