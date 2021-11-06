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Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.
Машину научили думать как Бетховен, и она завершила незаконченное произведение великого немецкого композитора. Результат представили в его родном городе - Бонне.
Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
Выход первого после 40-летнего перерыва альбома ABBA под названием Voyage намечен на 5 ноября. А весной культовая группа выступит с шоу.
Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался в Афинах в возрасте 96 лет. Парламент почтил память музыканта минутой молчания.
Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.
В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Директор Бетховенского фестиваля рассказала DW о семи годах на этом посту и злободневности музыки немецкого композитора в свете трагедий современного мира.
Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.
Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.
Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.
Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.
Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
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