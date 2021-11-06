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Mузыка

An ambulance is seen in the crowd during the Astroworld music festiwal in Houston, Texas, U.S., November 5, 2021 in this still image obtained from a social media video on November 6, 2021. Courtesy of Twitter @ONACASELLA /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

В давке на музыкальном фестивале в США погибли восемь человек 06.11.2021

Во время выступления популярного рэпера Трэвиса Скотта люди стали тесниться к передней части сцены, это вызвало давку и панику. Второй день мероприятия отменен.
Dieses undatierte Foto zeigt digitale Bilder von Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA выпустила первый альбом после 40-летнего перерыва 05.11.2021

Новый альбом ABBA под названием Voyage появился на стриминговых сервисах. Весной шведская культовая поп-группа выступит с шоу.
Der Flügel des Literaturnobelpreisträgers Thomas Mann. https://fridomann.de/thomas-manns-fluegel-im-weissen-haus-des-exils/

Как Томас Манн чуть не стал музыкантом: забытая история со скрипкой 04.11.2021

Классик немецкой литературы обожал музыку, но в первый раз в своей жизни музицировал абсолютно беззвучно. И все равно успех у публики был оглушительный. Чем же он ее покорил?
Opernstar Anna Netrebko blättert in ihrem Buch «Der Geschmack meines Lebens», das im Molden Verlag erscheint. In dem Kochbuch präsentiert die in Russland geborene Sopranistin ihre Lieblingsgerichte und wichtigsten Auftrittsorte (zu dpa «Anna Netrebko: Schulter-Operation und Kochbuch statt Bühne») +++ dpa-Bildfunk +++

Литературный дебют оперной дивы: у Анны Нетребко вышла книга рецептов 21.10.2021

У Анны Нетребко - премьера. Но на сей раз речь не о новом оперном проекте. Звезда порадовала поклонников выходом книги с авторскими рецептами блюд. Пока что - на немецком, но вскоре она появится и на русском.
Das Konterfei von Beethoven neben einer römischen Zehn (X) bei der Generalprobe des Beethoven Orchester Bonn für die von einer KI vollendete 10. Sinfonie Beethovens vor der abendlichen Uraufführung im Telekom Forum. Bonn, 09.10.2021

Искусственный интеллект сочиняет музыку Бетховена 11.10.2021

Машину научили думать как Бетховен, и она завершила незаконченное произведение великого немецкого композитора. Результат представили в его родном городе - Бонне.
4.9.2021, Dresden***Musiker der Dresdner Sinfoniker stehen während des Konzerts «Elbkarawane» auf einem Schubverband vor den Elbwiesen und der Carolabrücke. Bei dem Konzert auf der Elbe wird das Stück «Vapora Fortis» von Andreas Gundlach uraufgeführt. +++ dpa-Bildfunk +++

На Эльбе! Концерт для симфонического оркестра и пяти колесных пароходов 08.09.2021

Дрезденский симфонический оркестр известен своими необычными выступлениями. На днях он дал концерт на Эльбе - в сопровождении пяти пароходов.
Dieses undatierte Foto zeigt Björn Ulvaeus (l-r), Agnetha Fältskog, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad, Mitglieder der schwedischen Popgruppe Abba. Abba hat fast 40 Jahre nach der Trennung der Band ein neues Album angekündigt. Das neue Album wird den Titel «Voyage» tragen, wie die Band bekannt gab. Eine virtuelle Version der Band soll am 27. Mai 2022 eine Reihe von Konzerten in London geben. +++ dpa-Bildfunk +++

Группа ABBA возвращается с новым альбомом спустя 40 лет 03.09.2021

Выход первого после 40-летнего перерыва альбома ABBA под названием Voyage намечен на 5 ноября. А весной культовая группа выступит с шоу.
ARCHIV - 24.02.2015, Griechenland, Athen: Der griechische Komponist Mikis Theodorakis unterhält sich mit dem damaligen griechischen Premierminister A. Tsipras in seinem Haus. Mikis Theodorakis ist am 2. September im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben, wie griechische Medien am 02.09.2021 übereinstimmend mitteilte. (Wiederholung in s/w) Foto: Orestis Panagiotou/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В Греции умер автор музыки к танцу сиртаки Теодоракис 02.09.2021

Известный греческий композитор Микис Теодоракис скончался в Афинах в возрасте 96 лет. Парламент почтил память музыканта минутой молчания.
ARCHIV - 06.04.2017, Berlin: Der Sänger der Band Rammstein, Till Lindemann, kommt zu der 26. Verleihung des Deutschen Musikpreises Echo. (zu dpa Lindemann verabschiedet sich in Rammstein-Tourpause) Foto: Jens Kalaene/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Твери отменили выступление лидера Rammstein Линдемана 29.08.2021

Организатор фестиваля "МакЛарин за Родину", бизнесмен и экс-депутат от "Родины" Максим Ларин, заявил о срыве полицией репетиции Линдемана и связал происходящее с предстоящими выборами.
Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Полиция в РФ пришла в гостиничный номер солиста Rammstein Линдемана 28.08.2021

В Тверской области проведены следственные мероприятия в отеле, где остановился немецкий рок-музыкант, сообщил "Интерфакс". Но фестиваль с участием Тиля Линдемана состоится, заверили организаторы.
Die Urenkelin von Richard Wagner und Intendantin, Nike Wagner, stellt am 28.03.2014 in Bonn (Nordrhein-Westfalen) das Programm für das Beethovenfest vor, das vom 06.09. bis zum 03.10.2014 stattfindet. Foto: Oliver Berg/dpa | Verwendung weltweit

Ника Вагнер: "Фестивали живут переменами и движением" 20.08.2021

Директор Бетховенского фестиваля рассказала DW о семи годах на этом посту и злободневности музыки немецкого композитора в свете трагедий современного мира.
Die Büste des deutschen Komponisten Richard Wagner (1813-1883) steht in einer Holographie am 11.03.2013 im Stadtgeschichtliches Museum in Leipzig (Sachsen). Das Museum zeigt vom 13.03.-26.05.2013 aus Anlass des 200. Geburtstages des in Leipzig geborenen Komponisten eine Ausstellung unter dem Titel Wagnerlust & Wagnerlast. Foto: Peter Endig/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Что нужно знать про Вагнера 03.08.2021

Им восхищаются и его ненавидят. И есть за что. Пять граней Рихарда Вагнера - самого спорного гения классической музыки.

15.07.2021*** Tom Neuwirth alias Conchita Wurst, Musiker, steht am Rande der Probe der «ARISE Grand Show» vor der Bühne des Friedrichstadt-Palast Berlin. Neuwirth hat an zwei Liedern der Show mitgeschrieben. +++ dpa-Bildfunk +++

Кончита Вурст дебютирует в новом гранд-шоу "Фридрихштадтпаласта" 23.07.2021

Победитель "Евровидения-2014" Том Нойвирт участвует в создании нового гранд-шоу берлинского театра "Фридрихштадтпаласт" - в качестве автора песен.
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Байройт-2021: Вагнер на фоне катастроф 23.07.2021

Несмотря на непобежденную пандемию в мире и наводнение века в Германии легендарный фестиваль Рихарда Вагнера состоится. И даже обещает стать эпохальным.
Victoria De Angelis (l-r), Damiano David und Thomas Raggi der Band Maneskin spielen ein Live-Konzert für das Videoportal TikTok im SchwuZ Queer Club. +++ dpa-Bildfunk +++

Победители "Евровидения" Maneskin в Берлине: секс, рок-н-ролл и никаких наркотиков 17.06.2021

Музыканты итальянской рок-группы Maneskin выступили в Берлине с первым концертом после победы на "Евровидении". Они мечтают снова вернуться в немецкую столицу в ближайшем будущем.
Ein Mikrophon aus Chrystal - Haupttrophäe des Eurovision Song Contest

"Евровидение-2021" в Роттердаме: новости, интервью, репортажи 23.05.2021

Все публикации DW на русском о конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме.
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