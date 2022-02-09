 Лыжный двоеборец Гайгер принес Германии четвертое золото на ОИ в Пекине | Новости из Германии о Германии | DW | 09.02.2022

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Германия

Лыжный двоеборец Гайгер принес Германии четвертое золото на ОИ в Пекине

В соревнованиях мужчин по лыжному двоеборью на нормальном трамплине победу одержал 24-летний Винценц Гайгер из Оберстдорфа, серебро выиграл норвежец Йорген Гробак, бронзу - австриец Лукас Грайдерер.

Лыжный двоеборец Винценц Гайгер в Пекине

Лыжный двоеборец Винценц Гайгер в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине 24-летний лыжник-двоеборец из Оберстдорфа Винценц Гайгер (Vinzenz Geiger) финишировал первым в индивидуальных стартах на нормальном трамплине. В среду, 9 февраля, он принес четвертую золотую медаль в копилку сборной Германии. Серебро в лыжном двоеборье на нормальном трамплине и гонках на 10 км завоевал норвежец Йорген Гробак, бронзу - австриец Лукас Грайдерер.

Гайгер продолжил свою победную серию на Олимпиадах. В 2018 году в Пхёнчхане он завоевал золото в эстафете 4x5км вместе с Эриком Френцелем (Eric Frenzel), Фабианом Риссле (Fabian Rießle) и Йоханнесом Ридзеком (Johannes Rydzek).

Последние дни перед стартом Гайгер провел в самоизоляции из-за коронавируса, пишет агентство SID. Немецкий лыжный союз (DSV) смог выставить на старт лишь трех двоеборцев, еще двое, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Френцель, находятся на карантине с положительными тестами на SARS-CoV-2.

Германия - на втором месте в неофициальном зачете

После победы в лыжном двоеборье Германия с четырьмя золотыми и двумя серебряными медалями переместилась на вторую строку неофициального командного зачета, уступая лишь Норвегии, в копилке которой четыре золота, два серебра и четыре бронзы. В первую пятерку на момент написания статьи входят также Швеция, Нидерланды и Китай.

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) - на восьмом месте с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Между тем одно золото, завоеванное российскими фигуристами в командных соревнованиях, еще не вручено. По неофициальной информации, стало известно о подозрениях в возможном употреблении допинга кем-то из россиян.

Накануне золотую медаль Германии принесла саночница Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger). Ранее золото также выиграли биатлонистка Дениз Херрман (Denise Herrmann) в индивидуальной гонке на 15 км и саночник Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig). XXIV зимние Олимпийские игрыпроходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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  • Олимпийский огонь: путешествие вокруг света и в космос

    Известные места

    Решение МОК Великобритания досрочно выполнила уже в 2012 году. По дороге в Лондон факелоносцы пробежали по Эбби Роуд в Ливерпуле. Знаменитая зебра, которую можно увидеть на обложке альбома группы The Beatles, находится на этой улице.

  • Олимпийский огонь: путешествие вокруг света и в космос

    Полет в космос

    В четверг, 7 ноября, российский космонавт Михаил Тюрин, американский астронавт Рик Мастраккио и японец Коичи Ваката доставили на борту "Союза" олимпийский огонь на Международную космическую станцию. В открытый космос с факелом выйдут российский космонавт Олег Котов и Сергей Рязанский.

    Автор: Кристиан Игнаци, Мария Рюттингер


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Олимпиада в Пекине. Путин пошел ва-банк. Патриотичный реестр Минкульта - "Заповедник", выпуск 203, 06.02.22

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