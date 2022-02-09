Лыжный двоеборец Гайгер принес Германии четвертое золото на ОИ в Пекине

На зимних Олимпийских играх в Пекине 24-летний лыжник-двоеборец из Оберстдорфа Винценц Гайгер (Vinzenz Geiger) финишировал первым в индивидуальных стартах на нормальном трамплине. В среду, 9 февраля, он принес четвертую золотую медаль в копилку сборной Германии. Серебро в лыжном двоеборье на нормальном трамплине и гонках на 10 км завоевал норвежец Йорген Гробак, бронзу - австриец Лукас Грайдерер.

Гайгер продолжил свою победную серию на Олимпиадах. В 2018 году в Пхёнчхане он завоевал золото в эстафете 4x5км вместе с Эриком Френцелем (Eric Frenzel), Фабианом Риссле (Fabian Rießle) и Йоханнесом Ридзеком (Johannes Rydzek).

Последние дни перед стартом Гайгер провел в самоизоляции из-за коронавируса, пишет агентство SID. Немецкий лыжный союз (DSV) смог выставить на старт лишь трех двоеборцев, еще двое, в том числе трехкратный олимпийский чемпион Френцель, находятся на карантине с положительными тестами на SARS-CoV-2.

Германия - на втором месте в неофициальном зачете

После победы в лыжном двоеборье Германия с четырьмя золотыми и двумя серебряными медалями переместилась на вторую строку неофициального командного зачета, уступая лишь Норвегии, в копилке которой четыре золота, два серебра и четыре бронзы. В первую пятерку на момент написания статьи входят также Швеция, Нидерланды и Китай.

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) - на восьмом месте с двумя золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями. Между тем одно золото, завоеванное российскими фигуристами в командных соревнованиях, еще не вручено. По неофициальной информации, стало известно о подозрениях в возможном употреблении допинга кем-то из россиян.

Накануне золотую медаль Германии принесла саночница Натали Гайзенбергер (Natalie Geisenberger). Ранее золото также выиграли биатлонистка Дениз Херрман (Denise Herrmann) в индивидуальной гонке на 15 км и саночник Йоханнес Людвиг (Johannes Ludwig). XXIV зимние Олимпийские игрыпроходят в Пекине с 4 по 20 февраля.

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