Лыжницы принесли Германии десятое золото Олимпиады

Немецкие спортсменки Катарина Хенниг (Katharina Hennig) и Виктория Карл (Victoria Carl) в среду, 16 февраля, одержали победу в лыжных гонках в командном спринте у женщин. На дистанцию в десять километров они потратили чуть более 22 мин, опередив на финише на 0,17 сек соперниц из Швеции. Обе немецкие спортсменки уже завоевали в Пекине по золотой и серебряной медали.

Представляющие команду Олимпийского комитета России Юлия Ступак и Наталья Непряева пришли к финишу третьими, уступив лидеру 0,71 сек.

Немецкие лыжницы принесли Германии 10 золотую медаль на Играх в Пекине. В неофициальном медальном зачете сборная ФРГ сохраняет второе место после 84 видов программы из 109. В копилке немецких спортсменов 10 золотых, 6 - серебряных и 4 - бронзовых медали. Впереди по-прежнему сборная Норвегия (13,7,8), замыкает тройку лидеров команда США (8,7,4). Команда Олимпийского комитета России занимает 9 место (4,8,12).

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