Лула едет в США: как Бразилия позиционирует себя в мире

"Мы вновь на мировой арене" - таково одно из посланий президента Бразилии Лулы да Силвы в ходе его визита в США. Цели Лулы во внешней политики амбициозны. Некоторые думают, что чрезмерно.

Когда президент Бразилии Лула да Силва прибудет в Вашингтон в пятницу, 10 февраля, этот визит станет предварительной кульминацией серии внешнеполитических встреч, которые подадут четкий сигнал: Бразилия возвращается на мировую арену. Предшественник Лулы на посту президента Жаир Болсонару ухудшил позиции страны в международной политике, и Лула прилагает все усилия, чтобы выправить ситуацию. Крупнейшая страна Латинской Америки хочет вновь принимать активное участие - не только экономическое, но и политическое - в решении важнейших проблем на глобальном уровне.

Джо Байден Фото: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

На переговорах в Вашингтоне, вероятно, в первую очередь речь пойдет о войне в Украине и напряженных отношениях между США и Китаем. В обоих этих случаях Бразилия не встала на сторону Запада, а заняла свою собственную позицию, которую определяет как нейтральную.

Гильерме Касароэс, эксперт по внешней политики из Фонда Жетулио Варгаса в Сан-Паулу, описывает ее в интервью DW как "равноудаленность". В традициях бразильской дипломатии - занимать нейтральное положение между различными центрами силы и блоками государств . "Бразилиа руководствуется универсалистским подходом и видением во внешней политике, - объясняет Касароэс. - (Их суть. - Ред.) - поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира и позиционировать себя как потенциального посредника в конфликтах". Такую прагматичную линию сейчас и продолжает Лула после того, как она была прервана при президентстве Болсонару.

"Страна мира"

Именно под таким углом зрения можно рассматривать то, что Лула, с одной стороны, называет вторжение России в Украину "вопиющей ошибкой" - и одновременно отказывается поставлять Киеву боеприпасы для танков Leopard 2, о чем его просил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). При этом Лула обосновал свой отказ тем, что Бразилия - "страна мира".

Олаф Шольц и Лула да Силва, 30 января 2023 года Фото: Ueslei Marcelino/REUTERS

Она, напомнил президент, вела свою последнюю войну в 1865 году против Парагвая, и это так и должно оставаться. За решением Лулы, вероятно, стоят также и экономические соображения: для сельского хозяйства Бразилии жизненно важными являются поставки удобрений из России и Беларуси.

Лула, насколько это уже стало ясно, видит Бразилию в многополярном мире в качестве представителя глобального Юга, который удерживается в стороне от конфликтов между блоками государств северного полушария, потому там ничего нельзя приобрести.

В Вашингтоне, похоже, это осознали. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ), заявил DW: "Соединенные Штаты не выкручивают никому рук. В конце концов, каждая страна должна решать, что она считает правильным. У каждой страны есть собственные запросы по поводу безопасности, и мы это уважаем".

Китай - важный партнер Бразилии

То же самое верно и в отношениях Бразилии с Китаем, геополитическим противником США. КНР - крупнейший торговый партнер Бразилии, указывает политолог Карлос Мело из института Insper в Сан-Паулу. "Этого не следует недооценивать. Торговый баланс с Китаем явно благоприятен для Бразилии", - отмечает Мело.

Бразилия экспортирует в Китай в огромном количестве сою, мясо и железную руду, а Пекин финансирует инфраструктурные проекты в латиноамериканский стране. Важность сотрудничества подчеркивается тем фактом, что Центробанк Китая сейчас добивается так называемых клиринговых расчетов для юаня в Бразилии. Предполагается, что это облегчит трансграничные сделки, а также поддержит инвестиционную активность. Поэтому для Бразилиа жизненно важно иметь такие же хорошие отношения с Пекином, как и с Вашингтоном, продолжает Мело. Не случайно в марте президент Лула отправится в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Sergei Bobylyov/Sputnik/AFP

Если все пойдет так, как хочет Лула да Силва, то Китай - наряду с Бразилией - будет играть важную роль в предложенной им международной мирной инициативе по Украине. В конце концов нужно говорить о мире, призвал президент Бразилии. "Лула - сторонник амбициозных внешнеполитических предложений", - говорит Гильерме Касароэс. И признается, что настроен скептически. "Лула убежден, что он - великий примиритель, что можно объяснить его бэкграундом профсоюзного деятеля". Однако, считает Касароэс, бразильский лидер переоценивает собственные дипломатические способности.

Стремление стать постоянным членом Совет Безопасности ООН

С Джо Байденом Лула, вероятно, также обсудит и вопрос предоставления Бразилии места постоянного члена Совета Безопасности ООН. К чему латиноамериканская страна стремится уже несколько лет - как и Германия, Япония и Индия. Бразилии претендует на это в силу ее размеров и экономической мощи, подчеркнул Лула, добавив, что в нынешнем виде Совбез ООН просто больше не отражает геополитическую реальность.

Журналист Томас Трауман из Фонда Жетулио Варгаса (FGV) в Рио-де-Жанейро предполагает, что в переговорах с Вашингтоном и Брюсселем Лула использует карту будущего лесов Амазонии. Разрушение этой экосистемы, столь важной для стабильности глобального климата, особенно отдалило администрацию Болсонару от Европы и США. В отличие от своего предшественника, Лула ясно дал понять, что защита тропических лесов бассейна Амазонки будет для него приоритетом. Лула оценил шанс, который представляет для Бразилии будущее Амазонии, констатирует Трауман.

Защита тропических лесов бассейна Амазонки - один из приоритетов президента да Силвы Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Стремление Бразилии повысить свою значимость в международной политике выражается и в том, что страна хочет стать членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Томас Трауман, близкий к Рабочей партии (РТ) президента Лулы, называет этот факт весьма примечательным, поскольку часть партии всегда выступала против членства в этом клубе развитых государств. Настроение, по словам Трумана, изменилось после встречи министра экономики Бразилии Фернанду Хаддада с генсеком ОЭСР Матиасом Корманом на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Лула думает о своем политическом наследии

Однако чтобы заявить о глобальных амбициях, Лула должен сначала восстановить претензии Бразилии на лидерство в Латинской Америке. В январе он посетил Буэнос-Айрес для участия в заседании Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (Celac), членство Бразилии в котором два года назад приостановил Жаир Болсонару. Лула встретился с президентами Аргентины и Уругвая. "Речь шла о том, чтобы усилить лидирующую роль Бразилии в регионе", - уточнят Гильерме Казароэс. Это, по его мнению, является основой для участия Бразилии в мировой политике.

Решающим фактором в этой связи может стать то, удастся ли Луле предотвратить выход из Mercosur - торгово-экономического союза стран Южной Америки - Уругвая, который хочет сделать это и заключить двустороннее торговое соглашение с Китаем. Ключевым моментом тут является договор о свободной торговле между ЕС и Mercosur. Лула хотел бы с небольшими изменениями завершить его подготовку как можно скорее. "Договор между ЕС и Mercosur - приоритет для Лулы не только по экономическим причинам, но и потому, что принесет международный престиж", - убежден Карлос Мело.

В конечном счете, отмечает Гильерме Касароэс, в случае активной вовлеченности Лулы в мировую политику речь идет еще и о его желании оставить политическое наследие: "Лула управляет глубоко разделенным обществом, и ему будет трудно, за исключением борьбы с голодом, оставить достойное наследие во внутренней политике. И он будет стремиться к этому во внешней".

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