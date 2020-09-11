 Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября в Сочи | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.09.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября в Сочи

Действующий президент покинет Беларусь впервые после прошедших в августе президентских выборов, за которыми последовали массовые протесты и забастовки.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой будет обсуждаться ситуация в Беларуси, состоится 14 сентября, сообщил в пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков, уточнив, что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов. Кроме того, по его словам, не планируется и проведение итоговой пресс-конференции. 

Встреча пройдет в Сочи

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Лукашенко и Путина состоится 14 сентября в Сочи. "В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

В Беларуси уже второй месяц не утихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

Смотрите также: 

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Марш солидарности

    Женский марш солидарности прошел в субботу, 29 августа, в Минске. Его участницы собрались на площади Победы и прошли по Минску - сначала в сторону Академии наук, а когда ОМОН перекрыл проход к центру города - к площади Бангалор, где ранее проходили митинги оппозиции.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Около 10 тысяч участниц

    В акции приняли участие тысячи человек, большинство из них - женщины. По оценкам издания Tut.by, число демонстранток достигало 10 тысяч. Они скандировали "Уходи!", "Нас много - ты один!" и "Трибунал!".

  • Мария Колесникова на марше женщин в Минске

    Как прошел женский марш в Минске

    Среди демонстранток - Мария Колесникова

    К протестующим присоединилась и соратница экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Мария Колесникова.

  • корреспондент DW Павлюк Быковский

    Как прошел женский марш в Минске

    Задержания журналистов

    За время протестной акции в Минске были задержаны несколько журналистов. Среди них был и корреспондент DW Павлюк Быковский (на фото). Его вскоре отпустили, сказав, что его перепутали с представителями другого СМИ. Быстро отпустили и фотографа "Комсомольской правды". В то же время двух журналистов "Радио Свобода" и сотрудника телеканала "Белсат" доставили в РУВД.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Длительное шествие

    ОМОН несколько раз пытался блокировать движение протестующих. Тем не менее, шествие, несколько раз меняя свое направление, продолжалось около четырех часов.

  • Участницы женского Марша в Минске 29 августа 2020 года

    Как прошел женский марш в Минске

    Без массовых задержаний

    Женский марш обошелся без массовых задержаний. В то же время, по информации Telegram-канала Nexta Live, люди в гражданском задержали парня и девушку прямо в троллейбусе. Связано ли это напрямую с протестной акцией, неизвестно.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 28:25

Почему Лукашенко на самом деле так испугался Колесниковой и Знака. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Месяц протестов в Беларуси: как это было и что будет дальше (09.09.2020)  

Что в Украине говорят о задержании Колесниковой (09.09.2020)  

Также по теме

Belarus Opposition Maria Kolesnikova Maksim Znak

Протесты в Беларуси: Координационный совет хочет изменить регламент 11.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 11 сентября.

Belarus Oppositionsführerin Swjatlana Zichanouskaja Interview

Протесты в Беларуси: Туск предложил выдвинуть Тихановскую на Нобелевскую премию мира 09.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 9 сентября.

Lithauen Vilnius | Sviatlana Tsikhanouskaya

Протесты в Беларуси: Сейм Литвы признал Тихановскую избранным лидером 10.09.2020

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 10 сентября.

Реклама

Самые читаемые

Протесты в Беларуси: Украина поддерживает ЕС в отношении к выборам в Беларуси  

Путин и Лавров извинились перед Вучичем за Захарову  

Лавров ответил США по Навальному, упомянув Шварценеггера  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно