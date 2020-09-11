Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября в Сочи

Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой будет обсуждаться ситуация в Беларуси, состоится 14 сентября, сообщил в пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков, уточнив, что по итогам переговоров не планируется подписание каких-либо документов. Кроме того, по его словам, не планируется и проведение итоговой пресс-конференции.

Встреча пройдет в Сочи

Позже пресс-служба Кремля сообщила, что встреча Лукашенко и Путина состоится 14 сентября в Сочи. "В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

В Беларуси уже второй месяц не утихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, четыре человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики, по мнению наблюдателей, при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.

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