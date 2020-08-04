Лукашенко сообщил о задержании в Беларуси американских граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что в Беларуси было задержано "немало людей, которые "ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране", в том числе обладатели американских паспортов.

"В Беларуси уже задержано немало людей, которые - и это уже доказано - ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране", - заявил Лукашенко, согласно пресс-службе президента. При этом, по словам главы белорусского государства, речь идет не только о членах ЧВК Вагнера.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе", - сказал Александр Лукашенко.

Что будет с задержанными наемниками из ЧВК Вагнера

При этом Лукашенко добавил, что задержанных, однако, "со штыками на перевес" защищают российские руководители, а вовсе не представители США. "Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка", - указал Лукашенко.

Что касается судьбы 33 наемников из ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси 29 июля, то, по мнению Лукашенко, ее следует совместно решать генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины. "Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - сказал Лукашенко в этой связи.

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