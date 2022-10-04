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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Правитель Беларуси Александр ЛукашенкоФото: Reuters/V. Fedosenko
КонфликтыУкраина

Лукашенко впервые признал участие Беларуси в войне в Украине

6 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 4 октября.

https://www.dw.com/ru/lukasenko-vpervye-priznal-ucastie-belarusi-v-vojne-v-ukraine/a-63323797

На 223-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 4 октября (время московское).

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Александр Лукашенко впервые подтвердил участие Беларуси в войне против Украины. "Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных", - цитирует государственное агентство БелТА выступление правителя Беларуси на совещании по вопросам военной безопасности.

 

Хроника событий 4 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 октября 14.00 - 23.59 >>>

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