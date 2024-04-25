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Лукашенко пригрозил Западу апокалипсисом

Сергей Куприков
25 апреля 2024 г.

Правитель Беларуси заявил, что применение Россией всего своего военного арсенала в ответ на действия Запада приведет к "апокалипсису".

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко
Правитель Беларуси Александр ЛукашенкоФото: Sergei Shelega/POOL BelTA/AP/dpa/picture-alliance

Если Россия применит весь свой арсенал в ответ на действия Запада, настанет "апокалипсис". Об этом заявил правитель Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 апреля, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

"Если ситуация сложится угрожающе - прежде всего, чего они хотят для внутренней ситуации в России, - Россия применит весь арсенал, которым она обладает. Это будет апокалипсис. Для этого все готово", - заявил Лукашенко.

По его мнению, в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Беларуси, поскольку Минск разместил у себя ядерное оружие России. В этом случае, пригрозил Лукашенко, противник получит "мгновенный ответ от нас всеми видами оружия, в том числе от РФ… Мы сегодня полны решимости стопроцентно противостоять любому агрессору и нанести ему неприемлемый ущерб". Он напомнил о недавнем заявлении президента России Владимира Путина, что нападение на Беларусь будет расцениваться Москвой как нападение на РФ.

Сам Путин в последнее время заявлял, что российская ядерная доктрина допускает два возможных порога применения ядерного оружия: ответный удар на первый ядерный удар противника и если "само существование России как государства окажется под угрозой, даже если будет применено обычное оружие".

Россия заблокировала резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе

24 апреля Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН предложенную США и Японией резолюцию, направленную против ведения гонки вооружений в космосе. В проекте резолюции указывалось, что "наша общая цель - не допустить гонки вооружений в космосе", а также требовалось выполнять обязательства в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли".

Российский постпред в ООН Василий Небензя объяснил отказ поддержать документ тем, что, по его словам, запрет должен касаться и обычных видов вооружения, а не только ядерного оружия.

 

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