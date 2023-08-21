У Лукашенко дефицит кадров - взяточников делают начальниками

В Беларуси возвращаются к практике назначения на руководящие посты функционеров, отбывающих тюремный срок. Хотя Александр Лукашенко еще в 2019 году это запретил. Подробности - у DW.

Похоже, в номенклатурной колоде белорусских властей не хватает свежих карт. И вот уже чиновник-коррупционер, для задержания которого силовики разворачивали самолет, из колонии отправляется прямиком поднимать убыточный колхоз. Любой осужденный функционер, указывают наблюдатели, знает: у него есть шанс таким способом быстро обрести свободу.

"Коррупция - одна из любимых тем Лукашенко"

В июле вышел на свободу бывший директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, осужденный в 2021 году на 13 лет колонии за взятки в особо крупном размере. Чтобы задержать подозреваемых по тому делу, силовики приказали развернуть самолет "Белавиа", летевший в Мюнхен. В колонии Кришптаповичу предложили написать на имя Александра Лукашенко прошение о помиловании с условием, что сразу после освобождения он поедет поднимать один из проблемных колхозов в Гомельской области.

Еще до освобождения заключенного к нему приезжал сотрудник облисполкома, курирующий сельское хозяйство. В итоге прошение о помиловании рассмотрели в ускоренном порядке. И ранее осужденному Криштаповичу позволили несколько дней провести с семьей, после чего он сразу же отправился на новую работу.

Координатор белорусской экспертной сети "Наше мнение" Вадим Можейко отмечает, что практика пересаживать функционеров с тюремных нар на руководящие посты говорит о неэффективной антикоррупционной политики властей, когда те прибегают к штурмовщине вместо серьезной системной работы. Приоритет, считает Можейко, отдается громким задержаниям и посадкам, хотя на самом деле это борьба с результатами, а не с первопричинами взяточничества.

"Коррупция - одна из любимых тем Лукашенко, на которой он, в том числе, построил свою первую президентскую кампанию в 1994 году, - вспоминает Можейко. - С тех пор он не устает использовать довольно агрессивную риторику, рассуждая о том, как решить эту проблему. Но практика говорит об обратном - любой чиновник или директор госпредприятия в Беларуси знает, что даже если получит срок, у него есть шанс выйти досрочно на свободу и снова стать руководителем". Такая практика, убежден аналитик, уничтожает одну из главных функций правосудия - неотвратимость наказания.

В июне белорусские власти подготовили изменения в законодательство, которые упростят осужденным за коррупцию лицам возможность вновь стать начальниками - им можно будет получить условно-досрочное освобождение (УДО), а также снятие запрета на право заниматься определенными видами деятельности и занимать руководящие должности.

Почему Лукашенко отменил свои же ограничения для коррупционеров?

Недавно вышел на свободу бывший директор Белтелекома Сергей Сиводедов, который в 2020 году получил 7 лет лишения свободы за взятки на сумму около полумиллиона долларов. В его случае речь не шла о помиловании, Сивоедов попал под амнистию и ему пересчитали срок содержания под стражей. Случай экс-руководителя Белтелекома, по оценке наблюдателей, показывает, как изменилось отношение властей в Минске к осужденным за коррупцию.

Александр Лукашенко на встрече с врачами одной из больниц Минска, октябрь 2021 года Фото: Andrei Stasevich/BelTA/dpa/picture alliance

В 2019 году Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому в Беларуси запрещалось досрочное освобождение осужденных коррупционеров и замена им наказания на более мягкое. Также было приостановлено помилование таких лиц.

Но уже в 2021-м власти вернулись к прежней практике - так, на свободу вышел академик Александр Белецкий, осужденный двумя годами ранее по так называемому "делу медиков" на 7,5 лет лишения свободы. По данным DW, за Белецкого перед Лукашенко поручился министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. С тех пор известный ученый в области травматологии и ортопедии Белецкий работает простым врачом в детской поликлинике.

Как проходит процесс помилования чиновников?

Вадим Можейко считает, что белорусские власти из-за кадрового голода вернулись к прежней практике трудоустройства осужденных за коррупцию чиновников. "Директорам "под персональную ответственность" доводят нереалистичные показатели, а когда все проваливается, отправляют за решетку, - поясняет ситуацию эксперт в интервью DW. - Сейчас не хватает управленцев, которым может доверять режим, поэтому осужденным предлагают свободу в обмен на исполнение любого приказа. Такие лица идеально подходят власти, для которой в приоритете - полная лояльность".

Юрист Юлия Леванчук обращает внимание на то, что помилование в Беларуси - полностью непрозрачный процесс, когда ни осужденный, ни его адвокат не знают, как голосуют члены комиссии и почему одному кандидату отказывают в помиловании, а другого отпускают. В некоторых случаях, как по делу академика Белецкого, администрация президента затребовала гарантий от высокопоставленного чиновника, однако это необязательное условие. При этом во всех случаях от осужденных требуется признание вины, раскаяние и погашение нанесенного ущерба.

"Осужденный не знает, сколько месяцев будут рассматривать его прошение, - добавляет Леванчук. - Просто однажды приходит сотрудник тюремной администрации, который сообщает о решении - без аргументации". По словам юриста, в акте о помиловании не прописывают обязательство бывшего осужденного отработать определенный срок на благо убыточного предприятия - это негласная договоренность.

"Но я уверена, что выбора у осужденного, который соглашается на такое помилование, нет, - отмечает собеседница. - Формально же оформляется обычный трудовой договор, по которому человек якобы добровольно соглашается на такую работу".

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