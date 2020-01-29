Lufthansa приостанавливает полеты в Китай из-за коронавируса

Lufthansa объявил в среду, 29 января, об отмене своих собственных рейсов в Китай, а также рейсов своих дочерних компаний Swiss и Austrian Airlines в связи с эпидемией коронавируса. Речь идет только о полетах на материковую часть Китая, рейсы в Гонконг сохраняются. Одновременно немецкий авиаконцерн прекратил продажу билетов на полеты в Китай до конца февраля.

Ранее British Airlines объявила об отмене двух ежедневных рейсов в Шанхай и Пекин, сохранив перелеты в Гонконг и Макао. Британский авиаперевозчик присоединился к ряду азиатских авиакомпаний, в том числе Air India, южнокорейскому Seoul Air, индонезийской Lion Air.

Часть авиакомпаний решили сократить число полетов в Китай, в том числе Finnair, гонконгская Cathay Pacific и сингапурская Jetstar Asia. Американские авиалинии заявили в среду, что они приостановят полеты между Лос-Анджелесом Шанхаем и Пекином с 9 февраля по март, сославшись на "значительное снижение спроса".

Китай внутри страны перекрыл доступ в 17 городов, в том числе в город Ухань, эпицентр вспышки эпидемии коронавируса. В КНР с начала эпидемии зафиксировано более 6000 случаев заболевания, еще 50 случаев отмечены за границами страны. 133 человека, по данным на 29 января, погибли.

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