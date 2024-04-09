Лучшие зоопарки Германии - 2024. Фотогалерея
Туристический портал holidu.de составил рейтинг немецких зоопарков 2024 года. Первые места заняли зоопарки Берлина, Дортмунда и Дрездена.
Как составлялся рейтинг?
В качестве критериев использовались данные о стоимости билетов и количестве видов животных, оценки и отзывы посетителей. Плюс наличие аквариумов и контактных мини-парков, а также цены на стандартное блюдо - колбаску с картошкой фри.
1. Зоологический сад Берлина
Первое место занял старейший зоопарк Германии - Зоологический сад Берлина, где в 2020 году родились эти очаровательные панды - Мэн Сян и Мэн Юань.
2. Зоопарк Берлин-Фридрихсфельде
На втором месте оказался еще один столичный зоопарк - Берлин-Фридрихсфельде, от лица обитателей которого нас приветствует эта белая полярная сова.
3. Дортмундский зоопарк
На третьем месте - зоопарк в Дортмунде, где была сделана эта фотография после пополнения в семействе орангутанов. В других зоопарках, вошедших в рейтинг, можно встретить следующих обитателей…
4. Дрезденский зоопарк
Коала по кличке Сидней позирует для фотографов на руках одного из сотрудников зоопарка в Дрездене.
5. Дуйсбургский зоопарк
Дельфины во время представления в дельфинарии Дуйсбургского зоопарка в Рурской области.
6. Зоопарк Эберсвальде
Представитель семейства кенгуровых - маленький рыже-серый валлаби в бранденбургском Эберсвальде выглядывает из своей уютной сумки.
7. Тюрингский зоопарк в Эрфурте
Этот носорог родился в Тюрингском зоопарке в Эрфурте в 2020 году.
8. Франкфуртский зоопарк
Такие вот земляные свиньи - африканские трубкозубы живут во Франкфурте-на-Майне.
9. Зоопарк Хагенбека в Гамбурге
Белые медведи - любимцы публики повсюду, особенно - маленькие мишки. Эту юную медведицу сфотографировали в Гамбурге летом 2023 года.
10. Зоопарк Ганновера
Юный короткошёрстный или голоносый вомбат по кличке Купер в Ганновере - во время одной из первых прогулок по вольеру.
11. Зоопарк Карлсруэ
Белый павлин демонстрирует свой роскошный хвост посетителям зоопарка в Карлсруэ.
12. Кельнский зоопарк
Азиатские слоны в Кельнском зоопарке. Здешний слоновник - один из самых современных и просторных в Германии.
13. Зоопарк Крефельда
"Земляных человечков" - сурикатов можно увидеть во многих немецких зоопарках. Эти обитают в Крефельде.
14. Зоопарк Опеля в Кронберге
Кошачий лемур или катта в Кронберге - небольшом городе около Франкфурта-на-Майне.
15. Лейпцигский зоопарк
Мама-муравьед Бардана гуляет по вольеру в Лейпциге со своей дочерью Амей на спине.
16. Магдебургский зоопарк
Пришло время заглянуть в террариум. Этот зеленый или древесный питон живет в Магдебурге.
17. Зоопарк Хеллабрунн в Мюнхене
"Царь зверей" наблюдает за посетителями Мюнхенского зоопарка. Новый просторный вольер для львов здесь открыли в 2020 году.
18. Всепогодный зоопарк в Мюнстере
Трехпоясный броненосец по кличке Норман свернулся в шар во время ежегодной инвентаризации - переписи животных в Мюнстере.
19. Зоопарк Нойвида
Группа пингвинов в зоопарке города Нойвид в земле Рейнланд-Пфальц.
20. Зоологический сад Нюрнберга
Если повезет, огненных саламандр можно увидеть в Германии в дикой природе, однако эта ящерица обитает в зоопарке Нюрнберга.
21. Зоопарк Оснабрюка
Северный олень в зоопарке нижнесаксонского города Оснабрюк в дождливый рождественский вечер 2023 года.
22. Зоопарк Ростока
Такие вот яркие и необычные обитатели, вернее - инсталляции, появляются в некоторых немецких зоопарках зимой - во время проведения праздников света, например, в Ростоке.
23. Зоопарк Саарбрюккена
Сумчатый летяга в Саарбрюккене. В дикой природе эти некрупные поссумы обитают в Австралии и Новой Гвинее.
24. Зоопарк Вильгельма в Штутгарте
Ушастые аурелии - медузы в аквариуме штутгартского зоопарка Вильгельма.
25. Зеленый зоопарк в Вуппертале
Завершим знакомство с лучшими немецкими зоопарками в Вуппертале, где обитает этот бурый мишка. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин