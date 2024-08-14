Лучшие веломаршруты в Германии по версии Lonely Planet
Издательство путеводителей Lonely Planet выбрало восемь особенно интересных велосипедных маршрутов в Германии.
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• Херренкимзе - баварский "Версаль"
• Шахта "Цольферайн" - эталон промышленной архитектуры в Рурской области
• На велосипеде - по следам викингов в Германии
• Где закончилась Тридцатилетняя война, или По Вестфалии - на велосипеде
Ссылки на сайты велосипедных маршрутов в Германии, рекомендованных Lonely Planet ("Лоунли Планет"):
• Маршрут вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg)
• Германский винный путь (Deutsche Weinstraße)
• Маршрут 100 замков (100-Schlösser-Route)
• Маршрут по бывшим железнодорожным трассам в Гессене (Bahn-Radweg Hessen)
• Эльбский маршрут (Elberadweg)
• Маршрут вокруг озера Кимзе (Chiemsee-Radweg)
• Балтийский маршрут (Ostseeküsten-Radweg)
• Маршрут индустриальной культуры (Route der Industriekultur)