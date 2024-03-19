600-километровый маршрут Main-Radweg начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки и заканчивается в Майнце, где Майн впадает в Рейн. На маршруте находятся, в частности, Байройт, Бамберг и Вюрцбург, а также Франкфурт со своими небоскребами.