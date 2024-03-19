Лучшие маршруты для велотуризма в Германии
Перед началом очередного сезона Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) назвал самые популярные немецкие маршруты для велотуризма по итогам 2023 года.
На велосипеде - вдоль воды
Это исследование ADFC проводится уже почти четверть века. Все самые популярные веломаршруты в Германии по итогам 2023 года проходят вдоль воды - рек, озер или моря. Представляем победителей...
1. Везерский маршрут
515-километровый маршрут Weser-Radweg начинается в Ганноверш-Мюндене на месте слияния Верры и Фульды. Ведет до места впадения Везера в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. На фотографии - Везер около Хёкстера.
2. Эльбский маршрут
1220-километеровый маршрут Elbe-Radweg начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Из них около 870 км проходит по Германии. Заканчивается в Куксхафене, где Эльба впадает в Северное море. На фотографии - Саксонская Швейцария.
3. Балтийский маршрут
Протяженность немецкой части маршрута Ostseeküsten-Radweg составляет 1095 км, общая - 7980 км. В Германии начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. На фотографии - Штральзунд.
4/1. Дунайский маршрут
Протяженность маршрута Donau-Radweg в Германии составляет около 600 км, общая - 2850 км. Начинается в Донауэшингене. На маршруте находятся, в частности, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау и замок Зигмаринген, изображенный на фотографии.
4/2. Рейнский маршрут
Протяженность маршрута Rheinradweg составляет около 1230 км, из них 865 км проходит по Германии мимо, в частности, Шпайера, Вормса, Кобленца, Бонна - на фотографии, Кельна, Дюссельдорфа и Ксантена.
5. Майнский маршрут
600-километровый маршрут Main-Radweg начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки и заканчивается в Майнце, где Майн впадает в Рейн. На маршруте находятся, в частности, Байройт, Бамберг и Вюрцбург, а также Франкфурт со своими небоскребами.
6. Рурский маршрут
240-километровый маршрут Ruhrtal-Radweg начинается около истока реки Рур недалеко от Винтерберга и заканчивается в Дуйсбурге на месте впадения Рура в Рейн. Проходит мимо городов Рурской области - Дортмунда, Бохума, Эссена, Оберхаузена. На фотографии - водохранилище Бальденайзе.
7. Баварский озерный маршрут
418-километровый маршрут Bodensee-Königssee-Radweg начинается в Линдау на Боденском озере и заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Среди достопримечательностей - замки Нойшванштайн и Хоэншвангау и эта церковь Святого Варфоломея.
Эмсский маршрут
370-километровый маршрут Emsradweg проходит вдоль реки Эмс. Начинается около истока недалеко от города Шлос-Хольте-Штукенброкк и заканчивается около места впадения этой реки в Северное море, где в Эмдене находится большая судоверфь.
9. Боденский маршрут
260-километровый маршрут Bodensee-Radweg проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Около 170 км проходит вдоль немецкого берега. Среди достопримечательностей - острова Райхенау и Майнау, города Констанц, Мерсбург и Линдау, изображенный на фотографии.
10. Мозельский маршрут
250-киломтеровый маршрут Mosel-Radweg в Германии начинается около пограничной коммуны Перль и заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Проходит по винодельческому региону мимо Трира, Бернкастель-Куса, Трабен-Трарбаха и Кохема. / Фотогалерею подготовил Максим Нелюбин