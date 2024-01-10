Лучшие маршруты для однодневных походов по Германии
Журнал Das Wandermagazin проводит конкурс лучших маршрутов 2024 года. Представляем кандидатов в категории однодневных походов и прогулок.
Альпийские ландшафты
10-километровый ландшафтный маршрут по лесам и лугам "Aussichtsreich - Wald & Wiese", Альгой / Бавария.
Тевтобургский Лес
8-километровый горный маршрут "Bergweltenweg", Тевтобургский Лес / Нижняя Саксония.
Шварцвальд
Дикий лес - лес часов с кукушкой. 8-километровая тропа по горе Рорардсберг "Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg", Шварцвальд / Баден-Вюртемберг.
Айфель
Скалы и геотопы около замка Боллендорф. 7-километровый маршрут "Grüne-Hölle-Tour Bollendorf", Айфель / Рейнланд-Пфальц.
Рён
Колдовской маршрут для семейного отдыха в Фишбахе - 6-километровая "Hexenpfad Fischbach", Рён / Тюрингия.
Эмсланд
По следам ледникового периода в Хюмлинге - 9-километровый тур по болотистой местности "Hümmlingpfad Theikenmeer-Runde", Эмсланд / Нижняя Саксония.
Ваттовое море
Ландшафты Ваттового мелководья в Бутъядингене на Северном море - 5-километровый маршрут "Langwarder Groden", Везермарш / Нижняя Саксония.
Альгой
10-километровый горный маршрут "Luftiger Grat" в Оберштауфене, Альгой / Бавария.
Тюрингский Лес
7-километровый маршрут по геологическому парку Шиферланд "Naturpark-Weg Griffelpfad", Тюрингский Лес / Тюрингия (Thüringer Wald).
Средний Рейн
Природа и ландшафты около деревни Остерспай - 8-километровый маршрут "Osterspaier Langhalsweg", Средний Рейн / Рейнланд-Пфальц.
Швабия
19-километровая пастушья тропа "Schäferweg" в районе Донау-Рис, Швабия / Бавария. Маршрут проходит через исторический центр города Нёрдлинген.
Шпессарт
12-километровая тропа в общине Йосгрунд "Spessartfährte Jossgrund-Runde", Шпессарт / Гессен.
Шварцвальд
7-километровый панорамный маршрут "Zollernblickweg" около Оберленгенхарда, Шварцвальд / Баден-Вюртемберг.
Нижний Рейн
6-километровый маршрут между двух озер - "Zwei-Seen-Runde", Нижний Рейн / Северный Рейн - Вестфалия.
Пфальц
3-киломтеровый прогулочный маршрут около Фазаньего двора - "Zweibrücker Fasanenjagd" в Цвайбрюккене, Пфальц / Рейнланд-Пфальц.