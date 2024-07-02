Немцы отказываются от гарнира?

Только представьте себе тарелку со шницелем, жареным картофелем и спаржей. Или с касселером (засоленное и слегка копченое свиное мясо), отварной картошкой и хрустящими листьями кудрявой капусты. Под настоящим типичным немецким горячим ужином долгое время понимали блюдо из трех компонентов: мясо или рыба, овощной гарнир и богатая углеводами добавка. Но не устарело ли подобное деление?

Спаржа в Германии считается "королевой овощей" Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Немцы стали реже ходить в рестораны

Культура питания и привычки немцев меняются, причем сразу в нескольких аспектах. Во-первых, из опубликованных в начале марта результатов опроса Civey следует, что почти половина взрослых жителей Германии (48,1 процента) стали реже посещать рестораны на фоне увеличения НДС в сфере общественного питания до 19 процентов. Это удовольствие становится все более дорогим, однако еще 40,6 процента опрошенных не изменили своим привычкам.

А во-вторых, если открыть меню любого из модных немецких ресторанов, то все чаще можно увидеть, что гарнир - например, к говяжьему филе - предлагается за дополнительную плату, как в дорогих ресторанах Америки. В категорию "дополнительных компонентов" нередко попадают богатые углеводами творения поваров: картофель фри, картофельное пюре с трюфелями или овощи, например, приготовленная на гриле зеленая спаржа. Иными словами, гарнир, который раньше считался само собой разумеющимся, превратился лишь в возможный, а не обязательный элемент.

Рульку можно заказать во многих ресторанах Германии Фото: picture alliance/dpa/A. Schuler

Конечно, миллионы людей по-прежнему едят такие блюда, как мясной рулет с красной капустой и кнедли. Во многих ресторанах до сих пор подают рульки и венский шницель с традиционными добавками. Но у молодежи зачастую другие предпочтения. Ныне в повседневном питании популярны блюда "всё в одном", подаваемые в глубокой посуде, а не в плоской.

Классические блюда из нескольких компонентов уходят в Лету?

Блюдо из трех компонентов, долгое время распространенное в Германии, теперь воспринимается как старомодное и даже как признак назойливой опеки, говорит культуролог Гюнтер Хиршфельдер (Gunther Hirschfelder) из Регенсбургского университета в беседе с агентством dpa. Такие блюда теряют популярность, как и испытывающие экономические трудности универмаги а-ля Karstadt - один из символов немецких городов, поясняет он. Сегодня людям хочется иметь гораздо больший выбор.

"Молодому поколению часто кажется странным, что все сидящие за столом должны есть одно и то же. Еда стала средством выражения личности. У нас псевдоиндивидуализированный стиль питания", - отмечает Хиршфельдер. "В большинстве случаев это имитация выбора. В конце концов, не имеет значения, заказываю ли я рис или макароны", - признает эксперт и автор книги о европейской культуре питания.

А вот в 1980-е годы споры о выборе гарнира сочли бы снобистскими, указывает Хиршфельдер. Тогда в ресторанах посетители, как правило, не обсуждали, какое блюдо они предпочтут не заказывать, какое, напротив, хотят добавить, а какое терпеть не могут. Кроме того, общество в ту пору учило детей и молодежь съедать то, что лежит на столе. Посещение ресторана само по себе было запоминающимся событием в жизни любого человека, и дети ели шницель с картофелем фри безо всяких капризов.

Кнедли относятся к любимым блюдам немцев Фото: Christin Klose/picture alliance/dpa

Менять мир? Нет - изменить собственный рацион

Как же объяснить прежнюю культуру питания в Германии? После Второй мировой войны возникло "уравновешенное общество среднего класса", как охарактеризовал его социолог Хельмут Шельски (Helmut Schelsky). "В социальном плане люди сидели в одной лодке или - символически - за одним столом, придерживались диеты, не выходящей за рамки их экономических возможностей, и предпочитали не привлекать внимания своим экстравагантным вкусом", - поясняет Хиршфельдер.

Потребительские товары, путешествия и жилье играли для немцев более важную роль, чем потребление пищи. Ситуация изменилась только после воссоединения Германии, говорит культуролог. Лишь в последние 30 лет в состоятельном обществе, пережившем холодную войну, возникли новые мировоззрения, часто следующие принципу "Ты - то, что ты ешь". "В глобализированном мире питание означает упрощение, поэтому многие относятся к нему так серьезно", - объясняет эксперт.

Переоценка еды продолжается и в наши дни, говорит культуролог. Для человека по-прежнему важно, чем питаться, а от чего отказаться, с этим связан и веганский образ жизни, и низкоуглеводная диета, и интерес к экзотическим блюдам, добавляет он. Только теперь общество следует девизу: если я не в силах изменить мир, то, по крайней мере, могу изменить то, что лежит у меня на тарелке, считает Хиршфельдер.