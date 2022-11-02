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Танк на "Уралвагонзаводе"Фото: Donat Sorokin/Tass/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Лондон ввел санкции за подготовку промышленности РФ к войне

Даниил Сотников
18 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 2 ноября.

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На 252-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 2 ноября (время московское).

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Великобритания ввела санкции в отношении четырех "олигархов, которые позволили Путину мобилизовать российскую промышленность для поддержки войны". Речь о крупнейших акционерах Evraz Александре Абрамове и Александре Фролове, главе "ТАИФ" Альберте Шигабутдинове и главе "Татавтодора" и совладельце нефтеперерабатывающей компании "ТАИФ-НК" Айрате Шаймиеве.

"Путин продолжает полагаться на часть своей элиты, чтобы сохранить контроль над своим промышленным комплексом и подпитывать свое незаконное вторжение в Украину. Сегодня мы подвергаем санкциям еще четырех олигархов, которые полагаются на Путина в своих властных позициях и, в свою очередь, финансируют его военную машину. Преследуя этих людей, мы усиливаем экономическое давление на Путина и будем продолжать это делать до тех пор, пока Украина не победит", - заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

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В учебном центре в воинской части в Ульяновске мобилизованные устроили акцию протеста из-за отсутствия выплат, сообщает Telegram-канал Baza и правозащитная организация Gulagu.Net. Мобилизованные вышли поздно вечером на плац и скандировали "Один за всех и все за одного". Источники Baza рассказали, что к мобилизованным отправили Росгвардию. Вскоре мужчин удалось успокоить - их убедили, что скоро они получат обещанные деньги. 

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Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Президент Путин не участвовал в переговорах, отмечает NYT.

"Уже сам факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, встревожил администрацию Байдена. Это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами", - пишет издание со ссылкой на источники. Информация о разговорах в военных кругах РФ была распространена внутри правительства США в середине октября.

Официальные лица США заявили газете, что не видели признаков подготовки Кремля к применению ядерного оружия: его перемещения или других тактических шагов для подготовки к удару. "Нам с самого начала было ясно, что комментарии России о потенциальном применении ядерного оружия вызывают глубокую озабоченность, и мы относимся к ним серьезно. Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому использованию", - сказал NYT официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Хроника событий 2 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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