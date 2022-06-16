Лондон ввел санкции против патриарха Кирилла

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Патриарх Кирилл внесен в санкционный список Великобритании "за свою активную поддержку российской военной агрессии в Украине". В перечень попала также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка.
Великобритания ввела новые санкции в отношении ряда высокопоставленных граждан РФ, включая главу Русской православной церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщили в четверг, 16 июня, в британском правительстве.
Патриарх внесен в санкционный список "за свою активную поддержку российской военной агрессии в Украине". В перечень попала также уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее обвиняют в Лондоне "в предполагаемом участии в принудительном перемещении украинских детей и передаче их на усыновление". По мнению британских властей, Львова-Белова способствовала насильственному вывозу 2000 детей из Луганской и Донецкой областей и организовала новую политику содействия их принудительному усыновлению в России.
Под санкции подпал также Сергей Савостьянов, депутат Мосгордумы седьмого созыва и "член путинской политической элиты" - за публичную поддержку войны Путина в Украине".
Ограничительные меры начали действовать и в отношении Алексея Исайкина, главы группы компаний "Волга-Днепр", которые по контракту с российским правительством обеспечивают переброску важных грузов воздушным путем.
Четыре полковника из 64-й отдельной мотострелковой бригады - части, личный состав которой, по мнению официального Лондона, "убивал, насиловал и пытал мирных жителей в Буче", также подверглись санкциям.
Наконец, ограничительные меры введены в отношении членов так называемого "Комитета спасения за мир и порядок" - организации, сотрудничающей с российской армией с целью "поддержки оккупации Херсонской области".
"Мы не устанем защищать свободу и демократию и продолжать давление на Путина, пока Украина не добьется успеха", - отметила глава британского МИДа Лиз Трасс.
В ведомстве заявили, что "агрессия Путина выходит за пределы Украины", а российская сторона ответственна за разжигание конфликтов по всему миру.
В этом контексте новые санкции ограничивают также возможности военной хунты в Мьянме. Россия, по данным Лондона, продает ей технику, которая позволяет существенно расширить возможности боевой авиации Мьянмы. Под ограничения подпали организации, ответственные за поставку этих средств. Данный шаг лишит "Путина возможности получать прибыль от продаж", указали в МИД Великобритании.
Ранее, 9 июня, российские государственные СМИ сообщили, что участвовавшие в военном конфликте в Украине британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Сааудун Брахим предстали перед "судом" в подконтрольном России Донецке, где были признаны "наемниками и виновными в совершении действий, направленных на захват власти и свержение "конституционного строя" в "ДНР". Все трое были приговорены к смертной казни. Они были проинформированы о возможности обжаловать приговоры и ходатайствовать о помиловании. Власти Великобритании в свою очередь заявили, что отдают предпочтение переговорам с Украиной, а не с Россией по проблеме подданных королевства.
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