Лондон ввел санкции против еще 20 судов "теневого флота" РФ

Великобритания ввела санкции против еще 20 судов "теневого флота" России. Теперь в санкционном списке Лондона таких более 100. Также введены ограничения против двух компаний, участвующих в экспорте российской нефти.

Великобритания ввела санкции против еще 20 судов "теневого флота", с помощью которого Россия экспортирует нефть в обход установленного G7 ценового потолка. Под ограничения также попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD, играющие, по мнению Лондона, ключевую роль в этом экспорте. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте британского правительства во вторник, 17 декабря.

"Эти новые меры еще больше опустошат военную казну Путина, ограничив доходы от продажи нефти, в которых он так отчаянно нуждается для подпитки своей незаконной войны, и послужат предупреждением тем, кто обеспечивает экспорт российской нефти", - говорится в сообщении.

В Лондоне подчеркнули, что уже ввели санкции против более 100 судов, задействованных в экспорте российских энергоносителей, в том числе против 93 нефтеналивных танкеров. Это больше, чем внесла в свой санкционный список любая другая страна, отметило британское правительство.

Согласно пресс-релизу, Великобритания, кроме того, выделила 35 млн фунтов стерлингов (почти 42,5 млн евро) в качестве чрезвычайной помощи Украине для восстановления ее энергосистемы и поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время третьей военной зимы. Часть этих средств планируется потратить на выработку дополнительных 20 МВт электроэнергии, что позволит обеспечить электроэнергией до 20 тыс. домов в Украине.

Ранее под санкции Лондона попали также российские страховщики

Предыдущий пакет мер против "теневого флота" РФ Великобритания ввела в ноябре. Тогда в санкционный список внесли еще 30 судов, доведя их общее число до 73. Кроме того, под ограничения Лондона тогда попали российские страховые компании "АльфаСтрахование" и "Страховой дом ВСК", обвиняемые в содействии "теневому флоту".

Попавшим под санкции судам закрывается доступ в британские порты. Кроме того, капитаны и лоцманы могут получить предписание о задержании танкеров.

Двенадцать стран решили вместе бороться с "теневым флотом" РФ

16 декабря стало известно, что 12 европейских государств - Германия, Великобритания, Польша, Нидерланды, пять стран Северной Европы и три страны Балтии - договорились вместе противодействовать российскому "теневому флоту". Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония теперь будут проверять страховые документы подозрительных судов, следующих через пролив Ла-Манш, Датские проливы, а также Финский залив. Собранная информация, в том числе о судах, которые откажутся отвечать на запросы, будет анализироваться совместно с международными партнерами.

С помощью этих мер страны Европы рассчитывают не только ограничить доходы РФ от экспорта энергоносителей, которые позволяют ей вести войну в Украине, но и повысить экологическую безопасность региона. Экологи установили, что почти 200 танкеров "теневого флота" устарели и должны быть выведены из эксплуатации. В последние годы они стали причиной нескольких разливов нефти.

Санкции против "теневого флота" РФ вошли в 15-й пакет ЕС

16 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили 15-й пакет санкций против России за ее агрессивную войну против Украины. В том числе ограничения были введены против 52 судов из третьих стран, которые входят в "теневой флот" РФ. Тем самым общее число судов под санкциями ЕС достигло 79. Им запрещено входить в порты ЕС и получать услуги от европейских компаний. Евросоюз также ввел санкции против российских оборонных и судоходных компаний, отвечающих за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов морским путем.

Ценовой потолок был введен странами "большой семерки" одновременно с нефтяным эмбарго ЕС в декабре 2022 года, чтобы не допустить продажу российской нефти по ценам выше 60 долларов за баррель на других рынках. Западным страховым компаниям запрещено страховать танкеры, если они перевозят нефть для продажи по цене выше установленного потолка. Для обхода этих ограничений РФ создала "теневой флот".