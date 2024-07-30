Лондон впервые изъял замороженные средства олигарха из РФ

Британское агентство по борьбе с преступностью заявило, что добилось конфискации попавших под санкции средств Петра Авена, не зарегистрированных на его имя, но принадлежащих ему.

Великобритания впервые изъяла находящиеся под санкциями средства в соответствии с законом о доходах о преступной деятельности. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сообщило в понедельник, 29 июля, что добилось конфискации суммы в размере 780 тысяч фунтов (в пересчете около 925 тысяч евро) у российского олигарха Петра Авена.

Управляющий активами согласился передать деньги Авена

Как отмечается, управляющий активами Авена Стивен Гейтер согласился передать эти деньги властям Великобритании для завершения расследования об уклонении от санкций. Соответствующе соглашение между NCA и Гейтером было одобрено ранее в тот же день Вестминстерским магистратским судом.

Данные средства не были зарегистрированы на имя Авена, но принадлежали ему, поэтому были заморожены в 2022 году из-за британских санкций, введенных за его поддержку российских властей после вторжения РФ в Украину, говорится в заявлении.

Нарушение санкций Великобритании

Штрафные меры Великобритании были нарушены попытками перевести деньги, а также транзакциями, совершенными после 15 марта 2022 года управляющим активами Авена, указывает британское ведомство. Среди прочего речь идет о выплате зарплат более чем 20 членам домашнего персонала Авена и продажу автомобиля Bentley Bentayga стоимостью 160 тысяч фунтов стерлингов.

Решение об изъятии средств Авена в NCA назвали важным результатом проведенного управлением сложного и длительного расследования. "Оно демонстрирует приверженность NCA обеспечению соблюдения режима санкций Великобритании и возврату денег, незаконно удерживаемых, в пользу государственной казны", - подчеркивается в заявлении.

Сооснователь "Альфа-групп" Петр Авен вскоре после вторжения войск РФ в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании, а в августе 2023 - и под санкции США. Он уехал из Великобритании в 2022 году после того, как его стали проверять на предмет нарушения санкций. По данным СМИ, власти в Лондоне одобрили Авену ежемесячное пособие в размере 60 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч евро), причем около 50 тысяч евро из этой суммы достались охранной компании финансового управляющего Авена, в отношении которого ведется расследование из-за возможной помощи бизнесмену в уклонении от штрафных мер.

В апреле 2024 года суд ЕС снял часть санкций с Петра Авена, а также его партнера Михаила Фридмана.