Лондон: РФ за войну потеряла почти половину боеспособности

На 497-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий среды, 5 июля (время московское).

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Россия за время войны с Украиной потеряла почти половину своей боеспособности, заявил начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в беседе с Financial Times. В 2022 году силы РФ применили 10 миллионов артиллерийских снарядов, в то время как страна может производить в лучшем случае 1 млн снарядов в год, указал британец. Кроме того Россия "потеряла 2500 танков, а производить может в лучшем случае 200 в год", добавил Радакин.

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Украинские силы, по-видимому, сосредоточены на создании "асимметричного градиента истощения", который позволяет сохранить живую силу ВСУ ценой более медленных темпов территориальных завоеваний, в то же время постепенно истощая российскую живую силу и технику, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). В ежедневном докладе отмечается, что текущие темпы операций украинских сил не свидетельствуют о тупиковой ситуации или неспособности Украины отвоевать значительную часть своих территорий. "Нынешнее украинское контрнаступление менее драматично и стремительно, чем то, во время которого была освобождена большая часть Харьковской области, но более успешно, чем неудачное зимнее наступление российских войск. В целом по своим темпам и первоначальному прогрессу оно больше всего похоже на более медленное, но в конечном счете успешное херсонское контрнаступление", - считают эксперты.

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Выполняя санкции, введенные в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину, Италия заморозила активы 80 субъектов из России и Беларуси на сумму около 2 миллиардов евро. Об этом сообщил в своем годовом отчете директор Отдела финансовой разведки Банка Италии Энцо Серата, пишет газета La Repubblica. По его словам, речь идет о виллах, яхтах, роскошных автомобилях и ликвидности.

Маляр: ВСУ ежедневно продвигаются под Бахмутом

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По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска, несмотря на ожесточенное сопротивление России, ежедневно продвигаются на Бахмутском направлении. "Мы продвигаемся на южном фланге Бахмута. На севере, честно говоря, идут тяжелые бои, и продвижения пока нет", - рассказала она в телеэфире. В самом же Бахмуте врагу трудно передвигаться и невозможно выйти из города, подчеркнула замминистра.

По ее словам, российские силы усиливают свои войска на юге и востоке и продвигаются дальше на север в районе Лимана и Сватово. "Враг наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там очень горячо, но продвинуться противник не может", - указала Анна Маляр.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) похвалил то, как ВСУ проводят контрнаступление. Выступая на брифинге вместе с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку, он заявил, что Украина "пока действует очень четко и хорошо организованно", цитирует CNN . Шольц отметил, что он никогда не ожидал изменения ситуации в одночасье, подчеркнув, что украинские силы обороны "очень целенаправленно" планировали свои операции.

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В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствует онлайн-карта тревог . представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях зафиксированы дроны, запущенные российскими войсками, работает ПВО.

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25 человек пострадали при обстреле украинскими силами Макеевки, захваченной российскими войсками, утверждает "врио главы" самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин. По его словам, "взрывную волну почувствовали большинство жителей Макеевки и Донецка", повреждения получили жилые дома, здания больницы, школы и детсада. Ранее Управление стратегических коммуникаций ВСУ (Стратком) сообщило, что в Макеевке уничтожен российский склад.

Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном предупредил о "подготовке оккупационными войсками опасных провокаций" на Запорожской атомной электростанции. "Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - написал он в Twitter по итогам переговоров.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что, по данным украинской разведки, российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС "предметы, похожие на взрывчатку". "Возможно, чтобы имитировать удар по станции. Возможно, у них какой-то другой сценарий. Но в любом случае мир видит - и не может не видеть! - что единственным источником опасности для Запорожской атомной станции является именно Россия, и никто другой", - подчеркнул украинский лидер.

Хроника событий 4 июля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 июля 00.00 - 13.59 >>>

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