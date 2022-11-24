  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Лиман в Донбассе
Лиман в Донбассе (фото из архива)Фото: Oleksandr Sawytskyj/DW
КонфликтыУкраина

Лондон: РФ могла перебросить основные силы ВДВ в Донбасс

Екатерина Венкина
30 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 ноября.

https://p.dw.com/p/4JzsG

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 24 ноября (время московское).

++15.39++

Во всех районах Киева восстановили водоснабжение, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, необходимо время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Пока в квартирах у жителей, особенно - на верхних этажах многоэтажек, может быть слабый напор воды, добавил он.

Генштаб ВС Украины: На российско-украинской границе возможно обострение обстановки

++15.28++

С 23 по 28 ноября на российско-украинской границе возможно "обострение обстановки", РФ готовит к нему свои войска, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов.

++15.26++

Украине нужно больше гуманитарной помощи, генераторов и систем противовоздушной обороны, заявила глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt), член Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. "Мы не должны позволить Путину сделать Украину непригодной для жизни, все больше разрушая ее энергоснабжение", - указала она. "Хорошо, что правительство Германии пообещало Украине еще 40 миллионов евро гуманитарной помощи на зиму. Но этого недостаточно", - подчеркнула Альт. 

Генпрокурор Украины: В Херсонской области найдены более 400 тел

++14.40++

На деоккупированных территориях Херсонской области ВС РФ "обустроили как минимум девять пыточных", в освобожденном регионе найдены тела более 400 "убитых оккупантами гражданских" лиц, сообщил генеральный прокурор Украина Андрей Костин в эфире национального телемарафона. По словам Костина, в деоккупированных населенных пунктах остается высокой угроза жизни из-за мин.

++14.26++

В последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от Днепра в Херсонской области, указали в разведке. По ее данным, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут в Донецкой области.

ЕП одобрил макрофинансовую помощь Киеву в 18 млрд евро в 2023 году

++14.16++

Европарламент (ЕП) проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в 2023 году. Об этом передала корреспондент DW из Брюсселя. 

++14.10++

Чтобы подготовиться к следующему массированному удару, ВС РФ может потребоваться около недели. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но много ракет - и не высокоточных", - отметил он.

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

История успеха: как беженцы из Украины кормят немцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев

Берлин снова готовится к приему украинских беженцев

С наступлением холодов Россия атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Берлин ждет нового потока беженцев, но жилья в Германии катастрофически не хватает.
Миграция19 ч. назад02:55 мин.
external

Перенестись во времена холодной войны: в Берлине открылся новый интерактивный музей

Перенестись во времена холодной войны: в Берлине открылся новый интерактивный музей

Главная цель нового музея - сделать события времен холодной войны интересными и доступными для людей, далеких от истории. Экспозиция делает ставку на интерактивность и использование технологий.
История22 ноября 2022 г.03:42 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Лиман в Донбассе

Лондон: РФ могла перебросить основные силы ВДВ в Донбасс

Конфликты30 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Магазин IKEA

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экс-заключенный о том, как делал мебель для IKEA в колонии

Экономика и бизнес2 ч. назад
Колючая проволока на границе между Польшей и российским Калининградом

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

"Проволока НАТО". Зачем Польша строит забор на границе с РФ

Политика10 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Новый удар по Украине. ЧВК выжила бундесвер из Мали. DW Шоу

Политика22 ч. назад60:25 мин.
ЗРК Patriot в Германии

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Eurofighter и Patriot: как реагирует Польша на помощь от ФРГ

Конфликты22 ч. назад
Центр Астаны - столицы Казахстана

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Бизнес ФРГ: место России занимают Центральная Азия и Кавказ

Экономика и бизнес10 ч. назад
Женщина с ребенком в Киевской области

273-й день войны: Украина без света после обстрела РФ

273-й день войны: Украина без света после обстрела РФ

Конфликты17 ч. назад
На главную страницу