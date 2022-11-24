Лондон: РФ могла перебросить основные силы ВДВ в Донбасс

На 274-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 24 ноября (время московское).

++15.39++

Во всех районах Киева восстановили водоснабжение, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, необходимо время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность. Пока в квартирах у жителей, особенно - на верхних этажах многоэтажек, может быть слабый напор воды, добавил он.

Генштаб ВС Украины: На российско-украинской границе возможно обострение обстановки

++15.28++

С 23 по 28 ноября на российско-украинской границе возможно "обострение обстановки", РФ готовит к нему свои войска, сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Украины бригадный генерал Алексей Громов.

++15.26++

Украине нужно больше гуманитарной помощи, генераторов и систем противовоздушной обороны, заявила глава комитета бундестага по правам человека Рената Альт (Renata Alt), член Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию. "Мы не должны позволить Путину сделать Украину непригодной для жизни, все больше разрушая ее энергоснабжение", - указала она. "Хорошо, что правительство Германии пообещало Украине еще 40 миллионов евро гуманитарной помощи на зиму. Но этого недостаточно", - подчеркнула Альт.

Генпрокурор Украины: В Херсонской области найдены более 400 тел

++14.40++

На деоккупированных территориях Херсонской области ВС РФ "обустроили как минимум девять пыточных", в освобожденном регионе найдены тела более 400 "убитых оккупантами гражданских" лиц, сообщил генеральный прокурор Украина Андрей Костин в эфире национального телемарафона. По словам Костина, в деоккупированных населенных пунктах остается высокой угроза жизни из-за мин.

++14.26++

В последние две недели Россия, по всей видимости, перебросила основные силы воздушно-десантных войск (ВДВ) на Донецкий и Луганский фронты в Донбассе. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. С сентября по октябрь большинство сильно ослабленных частей ВДВ было направлено на оборону удерживаемой Россией территории к западу от Днепра в Херсонской области, указали в разведке. По ее данным, некоторые подразделения ВДВ, вероятно, были усилены мобилизованными резервистами. Потенциально оперативные задачи ВДВ включают поддержку обороны района Сватово в Луганской области или усиление наступательных операций против города Бахмут в Донецкой области.

ЕП одобрил макрофинансовую помощь Киеву в 18 млрд евро в 2023 году

++14.16++

Европарламент (ЕП) проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 18 млрд евро в 2023 году. Об этом передала корреспондент DW из Брюсселя.

++14.10++

Чтобы подготовиться к следующему массированному удару, ВС РФ может потребоваться около недели. Об этом сообщил Андрей Юсов, представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Мы понимаем, что запасы высокоточного оружия в России в значительной степени истощены, но много ракет - и не высокоточных", - отметил он.

Хроника событий 24 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: