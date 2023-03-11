Лондон просит спонсоров Игр поддержать недопуск атлетов РФ

На 381-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 11 марта (время московское).

Секретарь Запорожского горсовета: И з-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание

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В ходе обстрела Запорожской области ВС РФ пытались поразить объект критической инфраструктуры - жизнеобеспечения областного центра, утверждается в записи военной администрации региона в Telegram. По предварительной версии администрации, речь могла идти о задействовании зенитно-ракетного комплекса С-300. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что "из-за ракетных обстрелов в одном из районов города произошло возгорание".

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Папа римский Франциск подтвердил, что готов посетить столицу Украины - Киев - но только при условии, что сможет нанести визит и в Москву. "Я поеду в оба места или ни в одно из них", - сказал Франциск в интервью газете La Nacion. Ранее подобные планы главы Римско-католической церкви уже озвучивались летом 2022 года.

Великобритания призвала спонсоров Олимпиады поддержать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в Играх в Париже

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Великобритания призвала спонсоров Олимпиады, включая Coca-Cola и Samsung, поддержать запрет на участие российских и белорусских спортсменов в летних Играх в Париже в 2024 году. Лондон надеется, что давление со стороны спонсоров повлияет на Международный олимпийский комитет (МОК). "Мы знаем, что спорт и политика в РФ и Беларуси тесно переплетены, и мы твердо решили, что режимам в России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях", - говорится в письме правительства Великобритании, направленном руководителям 13 официальных глобальных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Airbnb, Samsung и Deloitte.

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Командующий Восточной группировки украинских войск продолжает работу на фронте, генерал-полковник Александр Сырский "находится на важнейших участках фронта со своими подразделениями", указали 11 марта в Telegram Сухопутных войск Украины. "Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", - добавили там.

Между тем основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин выступил с утверждением, что российские военные находятся в 1,2 км от административного центра Бахмута. Видеозапись опубликована в Telegram пресс-службы Пригожина.

Резников поблагодарил Норвегию за решение о передаче Украине двух установок NASAMS

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Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил Норвегию за решение передать Киеву две установки передвижных норвежских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Резников написал в Twitter, был рад принять норвежского коллегу Бьерна Арильда Грама. "Основной приоритет - противовоздушная оборона", - отметил украинский министр, добавив, что Осло проведет тренировки украинских военных, работающих с NASAMS.

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Евгений Пригожин (фото из архива) Фото: AP Photo/picture alliance

Высшие кремлевские чиновники попросили президента России Владимира Путина обуздать амбиции основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина, который жестко и публично критиковал министра обороны Сергея Шойгу и других высших военных официальных лиц. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. "Его (Пригожина. - Ред.) в основном игнорировали, когда речь шла о Сирии и Африке, но в Украине он начал злить всех, особенно - после казни кувалдой", - отметил собеседник, близкий к Кремлю. "Представители системы чувствуют, что монополией на наказание должно обладать государство", - добавил он.

СМИ: С начала войны получены свидетельства гибели 16 774 российских военных

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С начала войны России в Украине 24 февраля 2022 года и по 10 марта 2023 года получены достоверные свидетельства гибели 16 774 российских военных. Такие данные приводят, опираясь на открытые источники, издание "Медиазона", британская медиакомпания BBC и команда волонтеров. По их данным, с предыдущей сводки 24 февраля добавилось больше 1 600 человек - рекорд за все время их наблюдений. Самый значительный прирост погибших - среди наемников из частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", отмечают аналитики.

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Дмитрий Кулеба (фото из ахрива) Фото: FranckCoffrini/AFP

"Думаю, что если фильм "На Западном фронте без перемен" получит "Оскар" за лучший иностранный фильм, а президенту (Украины Владимиру. - Ред.) Зеленскому, который воюет, руководит страной, ведет самую большую войну со времен Второй мировой войны в Европе, не разрешат выступить на "Оскаре", то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете", - сказал в интервью Bild am Sonntag глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Слова "смешно" недостаточно, чтобы описать это лицемерие", - считает он. В ходе 95-й церемонии вручения премии "Оскар" 12 марта, которая будет транслироваться на канале ABC, не покажут обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание Variety. Продюсер Майк Симпсон обратился к Американской академии киноискусств с соответствующим запросом, но получил отказ. По данным издания, в 2022 году было принято аналогичное решение. В академии причин его принятия не приводят.

Экс-премьер: Грузинское общество настроено проевропейски и проукраински

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Вано Мерабишвили (фото из архива) Фото: Irakli Gedenidze/EPA/dpa/picture alliance

Недавние протесты в центре Тбилиси показали, что грузинское общество настроено "проевропейски и проукраински". Об этом заявил DW бывший премьер-министр и глава МВД Грузии Вано Мерабишвили. "Наша мечта - изменить внешнюю политику Грузии и стать настоящими членами Европейского Союза и НАТО", - сказал он. По словам экс-премьера, нынешнее правительство Грузии является пророссийским. "Но большинство населения Грузии настроено проукраински", - констатировал Мерабишвили.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен 10 марта посетил FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH (FFG) в Германии, где базируются 99 танков Leopard 1, которые Копенгаген хочет купить для последующей отправки ВС Украины. Об этом сообщила базирующаяся во Фленсбурге группа изданий Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (sh:z). По словам и. о. министра, он надеется, что Дания сможет отправить танки Киеву как можно скорее, этой весной.

Пентагон запрашивает средства для замены боеприпасов, поставленных Украине

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Пентагон (фото из архива) Фото: Liu Jie/Xinhua/picture alliance

Пентагон запрашивает на закупки в новом финансовом году (начинается в США с 1 октября) 170 млрд долларов (160 млрд евро), в частности, - для замены боеприпасов, поставленных Украине, а также для приобретения такого оружия, как ракеты дальнего радиуса действия, которые будут необходимы в случае конфликта с Китаем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ. Минобороны США запросит 76,8 млрд долларов (72 млрд евро) для ВМС и морской пехоты, в том числе - 32,8 млрд долларов (31 млрд евро) на строительство новых кораблей, 61 млрд долларов (57 млрд евро) для ВВС, включая Космические силы США, и 24,4 млрд долларов (22,8 млрд евро) для армии (Сухопутных войск). Документы, как ожидается, будут официально обнародованы 13 марта.

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ВС РФ обстреляли Херсон на юге Украины. Об этом написал в Telegram глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин. По его данным, на Николаевском шоссе погибли три человека, двое - ранены. На месте работают экстренные службы. Агентство УНИАН разместило в Telegram кадры последствий обстрела с обгоревшим автомобилем и лежащим рядом с ним телом.

Хроника событий 11 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 10 марта 14.00 - 23.59 >>>

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