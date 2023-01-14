Лондон подтвердил намерение предоставить Киеву танки

На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

++15.05++

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил "стремление Великобритании усилить поддержку Украины", в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - говорится в сообщении канцелярии премьера.

Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил Риши Сунака "за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров".

Западные разведки допускают вторую волну мобилизации в России

++14.45++

В России может быть объявлена вторая волна мобилизации, в рамках которой в армию могут призвать полмиллиона человек. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на источники в западной разведке. В Кремле "воодушевлены" социологическими опросами, которые продемонстрировали высокую поддержку войны среди российского общества, несмотря на поражения на фронте, считают в разведке.

"В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка. Кремль провел закрытый опрос. Простые россияне озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением", - сказал источник The Times. Если решение о новой мобилизации будет принято в течение ближайших нескольких недель, то обучить и отправить на фронт до 500 тысяч человек могут к апрелю, пишет газета. К тому моменту закончится весенняя распутица и можно будет начать наступление.

++14.25++

По предварительной информации, при ракетной атаке на Киев никто из людей не пострадал, сообщили власти города. В столице было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры, которое не привело к критическим разрушениям и пожару. Кроме того, обломками ракет были повреждены складское помещение, которое загорелось, и два автомобиля.

++14.10++

Ракетные удары по Киеву сегодня утром были нанесены с севера, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. При этом ракеты, по его словам, летели по баллистической траектории, что не позволило их своевременно обнаружить и сбить. По этой же причине воздушная тревога была объявлена только после того, как в городе прогремели взрывы. Тип ракет, примененных ВС РФ для обстрела Киева, сейчас выясняется, добавил Игнат. Возможно, это были С-300, которыми ранее сегодня уже обстреляли Харьков.

Между тем, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" заявила , что не получала сегодня сообщений как о запусках ракет с территории Беларуси, так и о взлете истребителей с находящихся на территории РБ военных аэродромов Мачулищи и Барановичи.

Хроника событий 14 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: