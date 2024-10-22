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Лондон обещает Украине миллиардный кредит на закупку оружия

Сергей Ромашенко
22 октября 2024 г.

Более 2,7 млрд евро могут быть использованы для финансирования закупок систем ПВО, артиллерии и других вооружений. Эта сумма является британской долей 50-миллиардного кредита Украине, согласованного странами G7.

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Здание министерства финансов в Лондоне
Здание министерства финансов в ЛондонеФото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance

Великобритания пообещала Украине новый кредит, чтобы поддержать ее в деле отражения российской агрессии. Соединенное Королевство панирует предоставить Киеву кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов (2,71 млрд евро) под залог прибыли от российских активов, замороженных после вооруженного вторжения РФ в Украину, говорится в сообщении британского правительства, обнародованном во вторник, 22 октября.

Эта сумма является британской долей пакета в 50 млрд долларов для Украины, который был согласован странами "большой семерки". Новый британский кредит может быть использован для финансирования закупок систем ПВО, артиллерии и других вооружений. Министр обороны Великобритании Джо Хили отметил, что выделяемый его страной кредит предназначен сугубо для военных целей и может быть использован для разработки дронов, способных преодолевать большие расстояния, чем дальнобойные ракеты.

На вопрос о том, сможет ли Украина использовать эти деньги для закупки британских дальнобойных ракет Storm Shadow, Хили ответил: "Они весьма активно расширяют применение беспилотников все большей дальности. Они будут работать с нами по поводу того, как использовать эти деньги, и по поводу тех вооружений, в которых они наиболее сильно нуждаются".

Непоколебимая поддержка Украины

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривз подчеркнула, что британская поддержка украинцев, сражающихся за свободу против путинской агрессии, непоколебима и будет продолжаться столько, сколько потребуется.

"Эти деньги в национальных интересах Британии, поскольку передовые линии нашей обороны - защиты нашей демократии и совместных ценностей - находятся в украинских траншеях. Безопасная и защищенная Украина - это безопасное и защищенное Соединенное Королевство", - пояснила Ривз.

Семь ведущих западных индустриальных стран (G7) на саммите в июне договорились предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов за счет процентов от замороженных российских активов. В G7 входят США, Канада, Великобритания, Италия, Япония, Франция и Германия. В работе саммита участвовали и представители Евросоюза.

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