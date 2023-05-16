Лондон и Амстердам создадут коалицию по закупке F-16

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 мая.

На 448-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 17 мая (время московское).

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Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Коалиция будет поддерживать Киев с обучением пилотов и закупкой F-16, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, готовность обучать украинских пилотов также подтвердила Бельгия.

Хроника событий 16 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 мая 00.00 - 13.59 >>>

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