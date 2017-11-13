Локдаун или имитация? Есть ли у Кремля план, как победить ковид в РФ? DW Новости (22.10.2021)

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Со следующей недели Москва и отдельные регионы уходят на длинные выходные до 7 ноября. Однако российские власти, похоже, и сами не знают, какие рекомендации давать. Отдыхать или самоизолироваться?
Коронавирусом заразились более 156 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 100 млн человек во всем мире, свыше 2,1 млн скончались. Выздоровели более 72 млн пациентов. DW следит за событиями 26 января.
Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 64 млн человек во всем мире, более 1,49 млн скончались. Выздоровели 44 млн пациентов. DW следит за событиями 2 декабря.
Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились около 128,7 млн человек в мире, свыше 2,8 млн скончались. Выздоровели почти 104 млн пациентов. DW следит за событиями 31 марта.
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