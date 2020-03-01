Любопытные сурикаты уже распаковали свои подарки (фото)

Ганновер • В немецких зоопарках сейчас пусто - нет посетителей. Пандемия, локдаун - сами знаете. Однако это не означает, что перед праздниками здешних обитателей ничем не порадуют. Эти фотографии сделаны в столице земли Нижняя Саксония - Ганновере.

Конечно, рождественские подарки в Германии принято дарить и распаковывать вечером 24 декабря, но далеко не все способны противостоять соблазну, если подарки уже оказались в поле зрения и пределах досягаемости - и дети, и взрослые, и даже звери!

Рождество в пустом зоопарке. Фотографии

Белая медведица (нем. Eisbär, вернее - Eisbärin) Нана очень хочет полакомиться сладкими перцами

Носуха (нем. Nasenbär) учуяла в сапоге что-то вкусненькое

Кубинская хутия (нем. Kuba-Baumratte) рассматривает свой подарок

Слон (нем. Elefant) очень рад вкусным елкам

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