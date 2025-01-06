"Ливийское дело": суд начинает слушание нового дела Саркози

По делу о незаконном финансировании избирательной кампании 2007 года ливийским диктатором Каддафи экс-президенту Франции грозит до 10 лет тюремного заключения.

Процесс в отношении экс-президента Франции Николя Саркози по так называемому "ливийскому делу", связанному с предполагаемым финансированием его президентской кампании 2007 года со стороны тогдашнего правителя Ливии, диктатора Муамара Каддафи, открывается в понедельник, 6 января.

Как пишет французская медиакомпания RFI на своем сайте, "процесс в Парижском уголовном суде, запланированный на 2025 год, обещает быть одним из самых значимых в современной истории Франции".

Обвинения против Саркози по "ливийскому делу"

По данным прокуратуры, Муамар Каддафи передал около 50 млн евро на поддержку избирательной кампании Саркози 2007 года. "Эта сумма значительно превышает лимит, установленный французским законодательством", - указывает RFI.

Обвинения в отношении бывшего президента Франции включают пассивную коррупцию, незаконное финансирование избирательной кампании, растрату государственных средств и участие в преступном сообществе. В случае признания виновным ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме самого Саркози, на скамье подсудимых находятся еще 11 фигурантов этого дела, включая трех экс-министров.

69-летний экс-президент Франции отрицает выдвинутые против него обвинения. "В предвыборной кампании нет никакого ливийского финансирования", - говорится в заявлении его адвоката. - Мы хотим верить, что у суда хватит смелости объективно рассмотреть факты, не руководствуясь туманными теориями, которые отравили расследование".

Франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин, который, по мнению обвинителей, был посредником при передаче Каддафи средств на кампанию Саркози в форме наличных денег, вывезенных из Ливии и переданных сотрудникам французского МВД в чемоданах, бежал в Ливан и не будет присутствовать в суде.

Ожидается, что процесс по "ливийскому делу" продлится до 10 апреля 2025 года.

Дело против Саркози о коррупции и торговле влиянием

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. 18 декабря 2024 года Кассационный суд Парижа отказался изменить решение Апелляционного суда в отношении Саркози, подразумевающее год реального лишения свободы по другому делу - о коррупции, торговле влиянием и давлении на следствие.

Судебный процесс по этому делу, никак не связанному с "ливийским", начался в конце ноября 2020 года. Он связан с подозрениями, что политик, уже занимая пост президента, пытался повлиять на ход расследования дела о пожертвованиях от совладелицы косметической компании L'Oreal, миллиардерши Лилиан Беттанкур, и использовал эти деньги для финансирования своей избирательной кампании в 2007 году.