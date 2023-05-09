Ливерпуль готов к первому полуфиналу "Евровидения"

Телезрители выберут 10 исполнителей, которые пройдут в финал "Евровидения". В этом отборочном туре участвуют и оба главных фаворита конкурса. В качестве гостя выступит британская поп-звезда Рита Ора.

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2023" начнется в Ливерпуле вечером, 9 мая, в 21 час по среднеевропейскому времени. В нем принимают участие исполнители из 15 стран, 10 из них пройдут в финал. В этом году организатор конкурса Европейский вещательный союза отменил голосование национальных жюри на отборочных турах. Оно будет дублирующим. Кто выходит в финал, решают телезрители. Оценки жюри засчитают только в том случае, если зрительское голосование в той или иной стране будет признано недействительным.

"Евровидение" от имени Украины

"Этот конкурс несомненно запомнится. Он проходит в Ливерпуле, но от имени Украины," - подчеркнул на церемонии открытия 7 мая исполнительный продюсер "Евровидения" Мартин Эстердаль. Из-за российской агрессии Украина, победившая на предыдущем конкурсе в Турине, не смогла принять у себя "Евровидение". Роль хозяйки Европейский вещательный союз передал Великобритании, занявшей в 2022 году второе место.

Символы солидарности с Украиной - флаги, плакаты, цвета и эмблема нынешнего конкурса - в Ливерпуле видны повсеместно. Более того, в первом полуфинале в качестве гостей выступят Юлина Санина из украинской группы The Hardkiss, она же соведущая конкурса, и певица Алеша. От Великобритании во время зрительского голосования на сцену "Евровидения" выйдет Рита Ора с попурри из своих хитов и с премьерой новой песни.

Фавориты первого полуфинала "Евровидения"

Кэрие из Финляндии - главный конкурент шведки Лорин на "Евровидении" в Ливерпуле Фото: Antti Hämäläinen/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Фаворитами первого полуфинала являются и главные претенденты на победу в конкурсе - Лорин из Швеции и финн Кэрие. Лорин уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году в Баку и является абсолютным фаворитом букмекеров в Ливерпуле. В этом же полуфинале выступает хорватская группа Let 3 с самой спорной композицией нынешнего конкурса, абсурдистской антивоенной сатирой "Mama SC".

На места в финале среди других участников претендуют и Паша Парфений из Молдовы, Sudden Lights из Латвии, дуэт близнецов из Азербайджана TuralTuranX, одна из самых популярных сейчас в Израиле певиц Ноа Кирел, а также группа Vesna из Чехии. В ее составе выступает россиянка Олеся Очеповская. Россия и Беларусь отстранены от участия в "Евровидении", поэтому телеканалы этих стран не транслируют конкурс. Но его в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения" . Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - в субботу, 13 мая.

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