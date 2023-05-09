  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Лорин из Швеции на сцене "Евровидения" в Ливерпуле
Лорин из Швеции - фаворит "Евровидения" в ЛиверпулеФото: Sarah Louise Bennett/EBU
КультураЕвропа

Ливерпуль готов к первому полуфиналу "Евровидения"

Андрей Бреннер
46 мин. назад

Телезрители выберут 10 исполнителей, которые пройдут в финал "Евровидения". В этом отборочном туре участвуют и оба главных фаворита конкурса. В качестве гостя выступит британская поп-звезда Рита Ора.

https://p.dw.com/p/4R43R

Первый полуфинал музыкального конкурса "Евровидение-2023" начнется в Ливерпуле вечером, 9 мая, в 21 час по среднеевропейскому времени. В нем принимают участие исполнители из 15 стран, 10 из них пройдут в финал. В этом году организатор конкурса Европейский вещательный союза отменил голосование национальных жюри на отборочных турах. Оно будет дублирующим. Кто выходит в финал, решают телезрители. Оценки жюри засчитают только в том случае, если зрительское голосование в той или иной стране будет признано недействительным.

"Евровидение" от имени Украины

"Этот конкурс несомненно запомнится. Он проходит в Ливерпуле, но от имени Украины," - подчеркнул на церемонии открытия 7 мая исполнительный продюсер "Евровидения" Мартин Эстердаль. Из-за российской агрессии Украина, победившая на предыдущем конкурсе в Турине, не смогла принять у себя "Евровидение". Роль хозяйки Европейский вещательный союз передал Великобритании, занявшей в 2022 году второе место.

Символы солидарности с Украиной - флаги, плакаты, цвета и эмблема нынешнего конкурса - в Ливерпуле видны повсеместно. Более того, в первом полуфинале в качестве гостей выступят Юлина Санина из украинской группы The Hardkiss, она же соведущая конкурса, и певица Алеша. От Великобритании во время зрительского голосования на сцену "Евровидения" выйдет Рита Ора с попурри из своих хитов и с премьерой новой песни.

Фавориты первого полуфинала "Евровидения"

Кэрие из Финляндии с подтанцовкой на сцене во время национального отбора
Кэрие из Финляндии - главный конкурент шведки Лорин на "Евровидении" в ЛиверпулеФото: Antti Hämäläinen/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Фаворитами первого полуфинала являются и главные претенденты на победу в конкурсе - Лорин из Швеции и финн Кэрие. Лорин уже выигрывала "Евровидение" в 2012 году в Баку и является абсолютным фаворитом букмекеров в Ливерпуле. В этом же полуфинале выступает хорватская группа Let 3 с самой спорной композицией нынешнего конкурса, абсурдистской антивоенной сатирой "Mama SC".

На места в финале среди других участников претендуют и Паша Парфений из Молдовы, Sudden Lights из Латвии, дуэт близнецов из Азербайджана TuralTuranX, одна из самых популярных сейчас в Израиле певиц Ноа Кирел, а также группа Vesna из Чехии. В ее составе выступает россиянка Олеся Очеповская. Россия и Беларусь отстранены от участия в "Евровидении", поэтому телеканалы этих стран не транслируют конкурс. Но его в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте "Евровидения". Второй полуфинал состоится 11 мая, а финал - в субботу, 13 мая.

Смотрите также:

Джамала о войне в Украине и судьбе беженцев

Андрей Бреннер, руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW
Андрей Бреннер Руководитель отдела политики, экономики и новостей русской редакции DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

Евровидение-2022: участники группы Kalush Orchestra собирают деньги для украинских беженцев (17.04.2022)

На конкурсе "Евровидение-2022" в Италии Украину будет представлять группа Kalush Orchestra. Букмекеры включают ее в число фаворитов. Из-за российской агрессии у участников группы не было возможности проводить репетиции. Впервые после начала войны Kalush Orchestra удалось выйти на сцену в Израиле. Для музыкантов эти гастроли стали возможностью собрать средства для украинских беженцев.
Музыка17 апреля 2022 г.02:20 мин.
external

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

Сергей Лазарев в интервью DW: На "Евровидении" надо все начинать с нуля

На конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев во второй раз представляет Россию. В интервью DW певец рассказал, как намерен победить на конкурсе, и что он думает о критике в свой адрес.
Общество16 мая 2019 г.07:31 мин.

Официальный сайт Евровидения

eurovision.tv
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский

В Украине разрабатывается новая концепция безопасности

Конфликты21 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Может ли Трамп рассчитывать на справедливый суд в Нью-Йорке?

Политика11 ч. назад26:01 мин.
Карикатура о возможном введении Евросоюзом санкций в отношении Китая: человечек в цветах флага ЕС показывает пальцем на лидера КНР Си Цзинпиня. Последний стоит, уперев руки в бока.

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Санкции ЕС против КНР, или Брюссель показал пальцем на Пекин

Политика11 ч. назад
Георгиевская лента

Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

Что берлинский музей сделал с георгиевской ленточкой

Культура17 ч. назад
Изюм после деоккупации

Кого в Украине судят за отрицание агрессии России

Кого в Украине судят за отрицание агрессии России

Правосудие и закон8 мая 2023 г.
Берлин, 8.5. 2023. Противники СПГ-терминала на Рюгене креативно критикуют Олафа Шольца перед ведомством федерального канцлера

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Экономика и бизнес10 ч. назад
Oбъекты Бенинской бронзы на выставке в Гамбурге "Бенин. Украденная история"

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Украли, вернули, не показали: где Бенинская бронза?

Культура13 ч. назад
На главную страницу